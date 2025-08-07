Dólar
El Observador / Fútbol / COPA AUF URUGUAY

La razón por la que Diego Polenta no jugará con Wanderers de Durazno ante Plaza Colonia por Copa AUF Uruguay

Diego Polenta no podrá jugar este miércoles por la Copa AUF Uruguay con Wanderers de Durazno contra Plaza Colonia

7 de agosto 2025 - 18:44hs
Diego Polenta

Diego Polenta

Federico Gutiérrez

Diego Polenta no podrá jugar este miércoles en Wanderers de Durazno que a la hora 20.00 enfrenta a Plaza Colonia, en el estadio Silvestre Landoni, en partido correspondiente a la primera ronda de la Copa AUF Uruguay.

El defensor está suspendido para jugar por la Copa AUF Uruguay.

Diego Polenta tuvo su debut en Wanderers de Durazno
FÚTBOL URUGUAYO

Diego Polenta tuvo su debut en Wanderers de Durazno por la competitiva Copa de Clubes de OFI; mirá cómo le fue

los 20 clasificados a la copa auf uruguay, el regreso de diego polenta al futbol de la auf y los 12 clubes que esperan hasta el domingo
COPA AUF URUGUAY

Los 20 clasificados a la Copa AUF Uruguay, el regreso de Diego Polenta al fútbol de la AUF y los 12 clubes que esperan hasta el domingo

El 30 de marzo, Polenta jugó su último partido como profesional, contra Juventud de Las Piedras, por la novena fecha del Torneo Apertura.

Nacional perdió 2-1 esa tarde y el entrenador Martín Lasarte fue cesado.

Lasarte fue quien había pedido a título expreso que el contrato de Polenta, que había vencido el 31 de diciembre de 2024, fuera renovado.

En ese partido, Polenta se hizo expulsar a los 2 minutos de juego al darle un brutal planchazo a un jugador de Juventud.

El 4 de abril, después de esa situación donde el jugador se fue a vestuarios, tomó sus pertenencias y se fue a la casa antes de que terminara el partido y no volvió a los entrenamientos, el jugador anunció su retiro del fútbol.

Tan solo dos meses después, volvió a las canchas pero para jugar en el fútbol amateur del interior del Uruguay.

Como su equipo estaba clasificado a la Copa AUF Uruguay, muchos se ilusionaron con verlo en cancha en su debut, este miércoles ante Plaza Colonia.

Pero eso no será posible.

El 6 de diciembre de 2024, Polenta fue expulsado al término del partido y antes de la definición por penales que Nacional perdió contra Defensor Sporting en la final de la Copa AUF Uruguay 2024.

Al término de ese partido, Polenta denunció que el juez de ese partido, Hernán Heras lo amenazó con romperle "la cabeza".

"Al final (el árbitro) cobra lo que le muestran (un penal) y está perfecto. La situación del final fue que me dijo que me iba a romper la cabeza. Me amenazó, como quien dice. Ya hablé con los delegados. Daré la cara donde tenga que dar. Doy la cara afuera también y en cualquier lado. Para Hernán Heras también decirle eso", dijo Polenta.

El temperamental defensor confesó que había protestado en forma desmedida y que la expulsión estuvo bien decretada: "En realidad le protesto, capaz que desmedido. Reconozco que tenía que echarme, nada más".

El jugador quedó entonces suspendido para poder jugar ahora en el arranque de la presente Copa AUF Uruguay.

Según se informó a Referí, el jugador solo recibió un partido de suspensión por injurias.

Si Wanderers de Durazno llega a clasificar, en segunda ronda jugará contra el ganador de Nacional contra Huracán FC. Ahí Polenta quedará habilitado y podría jugar contra los tricolores, si ambos superan la primera ronda.

