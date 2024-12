La impactante declaración de Diego Polenta: una grave denuncia contra el árbitro Heras, dijo que fue amenazado, anunció que no sigue en Nacional y que piensa dejar el fútbol

-"Sí. Hernán Heras".

-¿Que te iba a romper la cabeza?

-"Que me iba a romper la cabeza. Ya hablé con los delegados. Daré la cara donde tenga que dar. Doy la cara afuera también y en cualquier lado. Para Hernán Heras también decirle eso".

-¿Vos le dijiste algo a Hernán para que reaccionara de esa manera?

-"Sí, sí. En realidad le protesto, capaz que desmedido. Reconozco que tenía que echarme nada más".

-¿Había un decreto que tenía que echarte?

-"No, por la protesta te puede echar, pero que te diga que te va a romper la cabeza es otra cosa".

-¿Textualmente dijo eso?

-Textualmente y lo tengo filmado. También me reconoció y me dijo si aceptaba las disculpas, y no las aceptó. Y no la aceptó porque siempre nos denuncian a nosotros, y nosotros no podemos hacer nada. El fútbol no es así. Estoy bastante caliente con ese tema. Perdimos. Perdimos nosotros más allá de la decisión arbitral".

-¿Hablaste con él en el túnel?

-"Sí. Hablé en el túnel. Está la policía de testigo. Están mis compañeros de testigos. A Luis (Mejía) le dijo que se había ido de tema, que le pedía disculpas, pero yo no las acepto".

-¿Te quedás disconforme con el penal?

-"Si le muestran el penal está bien cobrado. Si le muestran la jugada previa, para mi hay falta clarísima sobre Coates. La cosa es así. Es la verdad. Las cosas como son. Pero mirando dentro de la cancha el VAR vi que iba a cobrar penal, porque era un penal cobrable, pero como no le mostraron la jugada anterior era imposible que no lo cobrara".

(Luego un periodista de un programa partidario preguntó) -Después de eso que pasó, que dice el tradicional rival que estamos cuidado y que Nacional tiene los jueces a favor, ¿qué opinás?

-Siempre lo mismo. Siempre se opina de los árbitros, pero es para todos lados. En realidad se salva uno o dos.

(El mismo periodista le preguntó a Polenta) -En los hechos, Nacional fue perjudicado y a Peñarol en el último partido no le cobraron una falta clara.

-Y sí, y sí. Es así. Es la ley de juego. Estamos en el fútbol que es así. Hoy me despido y estoy tranquilo y con la conciencia tranquila.

-¿Qué querés decir con esto? ¿Qué te despedís? ¿No vas a seguir en Nacional?

-"No creo. Hoy te digo que no. Para mi fue un año muy complicado. Un año lleno de emociones. Emociones adversas. A veces me tomo muy a pecho y con mucha responsabilidad lo que es ser el capitán de Nacional y me estoy generando un daño. Es así. La vida pasa por otro lado".

-¿Te molestó lo de la semana, que se habló mucho sobre el tema tuyo (de tu continuidad en el club)?

-Molesta. Molesta, porque teníamos un partido y ya había técnicos y jugadores nuevos. No me meto en eso y no soy quien para decir es por acá o por allá. Hice lo mejor para Nacional. No me salió. Y a veces hay que reconocer los momentos. Si hoy me preguntás si voy a seguir, te digo que no voy a seguir.

-¿Te vas a tomar unos días para pensarlo?

-Sí. Ahora me iré al campo con mi familia y pensaré qué será de mi futuro porque está la posibilidad que hoy haya sido mi último partido como profesional.

"Martín está muy golpeado por lo que fue el año en sí. Recordemos que puede gustar o no, pero Martín Lasarte es un señor en el fútbol. Yo tengo agradecimiento porque en el momento y en el año más complicado de mi carrera fue uno de los tantos que me dijo, 'tenés que seguir'. Era para retirarme después que pasó lo de Juan (la muerte de su compañero Juan Izquierdo tras un partido de la Copa Libertadores), pero el grupo, mi familia y mis hijos me dieron ese empujón para seguir, y por eso también todo lo que viví. No es fácil cargar con un compañero en un cajón. No es excusa. Pero para mí fue un año muy duro que en lo personal trato de dar lo mejor para Nacional y para mi equipo y para este grupo humano del que no me voy a olvidar nunca. Porque el primer día, cuando me dijeron lo de Juan, fui con los doctores a comunicarlo. Ese día me largué a llorar y me quería ir para mi casa. No sabía si iba a volver. Después tengo que dar las gracias al Seba (Coates), a Mauri (Pereyra), a Emi (Velázquez), a Luis (Mejía), que me juntaron y me dijeron, 'tenés que seguir'. Me golpeó mucho y a veces estoy 100% de acuerdo con las críticas. En el partido con Liverpool ya teníamos críticas. Esto no es victimizarse ni mucho menos. Esto es fútbol. La vida sigue y por eso en realidad fue el último partido".

Luego, en la última pregunta respondió:

"Es difícil. Para nosotros fue un año atípico. Fue el peor año de mi carrera, pero no por lo deportivo, porque lo deportivo pasa al segundo plano. Luchamos hasta el final. Sacamos fuerzas de donde no había. Peñarol hizo un campeonato que pocas veces se da. Hay que reconocer también que este grupo se merecía más. Lo único que tengo que pedir disculpas a la gente de Nacional y tenemos que ganar siempre. Pienso eso y para nosotros fue un año muy complicado y no terminarlo bien en lo deportivo fue más complicado aún".

