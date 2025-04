La respuesta de Jadson Viera sobre el interés de Nacional para que sea su nuevo entrenador en reemplazo de Martín Lasarte; mirá lo que dijo

“Para ir directo al tema y no dar mucha vuelta, no he tenido ningún contacto con nadie”, señaló Viera.

El DT se explayó sobre el tema y su momento en Boston River. "Estos días me enfoque en la Copa Sudamericana, esa es la verdad”.

“No puedo decir mucho más y no quiero faltar el respeto a Boston River. Entiendo la preocupación y la búsqueda de información, pero tengo una responsabilidad muy grande acá. A veces uno como entrenador parece que queda mal parado a la hora de tomar decisiones, para una cosa u otra. Esta situación yo ya la viví en aquel momento, en diciembre, y después no pasó nada. Estoy tranquilo, me brindo a un club que me abrió las puertas y que me da todo lo que necesito”, manifestó Viera, quien admitió que hubo contactos de Nacional en diciembre.

Al respecto, señaló: “Había una posibilidad en aquel momento, pero después fueron por un entrenador distinto, algo que me pareció bien, y yo arreglé donde tenía que hacerlo. Uno puede esperar en ciertos períodos, pero casi me quedé sin laburo en un momento”, agregó.