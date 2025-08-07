Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

El importante retorno que Peñarol celebró este jueves en Los Aromos y que llenó a todos de una energía especial

Peñarol tuvo una novedad muy importante a dos días de jugar contra Nacional y a cinco de iniciar la serie de octavos de final de Copa Libertadores contra Racing

7 de agosto 2025 - 13:34hs
Diego Aguirre, técnico de Peñarol

Diego Aguirre, técnico de Peñarol

Foto: Leonardo Carreño

Peñarol se prepara para afrontar sus duelos más importantes del año. Este sábado se enfrentará con Nacional y 72 horas después lo hará contra Racing de Avellaneda. El ánimo de cuerpo técnico y jugadores recibió este jueves una descarga de energía positiva: Eduardo Darias volvió a entrenar en Los Aromos.

Peñarol recibirá a Nacional en el Estadio Campeón del Siglo a la hora 15.00 en partido correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura.

Los aurinegros necesitan ganar para sacarle una ventaja clave a su tradicional rival en el torneo, cuyo campeón se asegurará un lugar en la definición de la Liga AUF Uruguaya junto con Liverpool, campeón del Torneo Apertura.

Pero además, Peñarol buscará recortar la distancia que Nacional le lleva en la Tabla Anual y que tras el fallo de la Comisión de Apelaciones ya es cosa juzgada que los tricolores fueron castigados con una quita de tres puntos.

Por eso, Nacional está arriba de Peñarol con seis unidades de ventaja: 52 a 46.

Dicho fallo también mantuvo el castigo a Peñarol de tener que jugar contra Nacional a puertas cerradas para sus hinchas, tal como lo hizo el viernes pasado ante Progreso.

El martes, a la hora 21.30, Peñarol recibirá a Racing en partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

En ese contexto, este jueves volvió a Los Aromos para reintegrarse a los trabajos en el club, Eduardo Darias, una de las mejores figuras que tuvo Peñarol la temporada pasada en la que fue campeón uruguayo y semifinalista de Copa Libertadores.

En marzo de este año, el jugador quedó imposibilitado de seguir jugando por una rotura de ligamentos que experimento el año pasado y pese a la cual siguió jugando ocho meses, por su adhesión a Peñarol.

El 24 de marzo, el jugador pasó por el quirófano.

El pasado martes, Referí informó que el jugador debió ser operado de urgencia por una peritonitis, de la cual logró evolucionar favorablemente a pesar de que en un momento la situación estuvo muy complicada.

Nueve días después, ya con el alta médica, Darias volvió a Los Aromos para seguir con su recuperación de la rodilla.

Diego Aguirre tiene la esperanza de que el jugador pueda volver a fin de año, para la recta final del Torneo Clausura o para la eventual definición del Campeonato Uruguayo.

Pero en estas lesiones de larga recuperación (mínimo seis meses), el mes a mes, semana a semana y día a día irán diciendo cómo evoluciona el jugador y cuándo será el momento de que vuelva a las canchas.

Según pudo saber Referí, Darias es muy valorado en la interna del plantel, del cuerpo técnico y del área de sanidad, y su retorno llenó a todos de una energía especial, a horas de afrontar dos duelos claves para Peñarol.

