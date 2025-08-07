Dólar
En la previa del partido con Peñarol, el actor argentino Guillermo Francella habló sobre Racing, su equipo: "Estoy esperanzado"

Guillermo Francella, actor argentino y reconocido hincha de Racing, palpitó el partido ante Peñarol por Copa Libertadores

7 de agosto 2025 - 13:04hs
Guillermo Francella

Guillermo Francella, actor argentino y reconocido hincha de Racing, estuvo en ESPN para promocionar su nueva película que saldrá próximamente y de pasó aprovechó para hablar de fútbol y sobre la Copa Libertadores, en la previa del duelo entre la Academia y Peñarol por los octavos de final.

Guillermo Francella es uno de los hinchas más famosos de Racing. Con su carisma, siempre que puede manifiesta su sentimiento académico; y los fanáticos del equipo de Gustavo Costas también disfrutan de las actuaciones del artista.

En el programa F90 de ESPN, Francella habló sobre la actualidad de Racing e incluso sobre la salida de Maxi Salas a River Plate, una novela que sacudió al mercado de pases del fútbol argentino: "Fue doloroso. Todos decíamos que era la mejor delantera del fútbol argentino y la desarmaron. Desconozco los motivos, pero si el chico se quiere ir... ¿qué podés hacer? Como hincha me mató. Sufrí", dijo.

Guillermo Francella sobre la Copa Libertadores

En esa línea, habló sobre como ve a Racing en esta Copa Libertadores, en donde se medirá a Peñarol por los octavos de final: "“No está obligado a ganar la Copa Libertadores, pero estoy esperanzado, por la energía que hay. Hay una vibra fuerte. Los veo muy metidos a todos los chicos, y veo que aman al club", afirmó.

El desafío inmediato para Racing es la serie de los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Peñarol, cuyo primer encuentro se disputará el martes 12 de agosto en Uruguay. Tras la consagración en la Copa Sudamericana del año pasado, la Academia afronta la máxima competencia continental con la expectativa de mantener el protagonismo, pese a las altas y bajas en su plantel.

Guillermo Francella Peñarol Racing Copa Libertadores

