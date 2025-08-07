Peñarol vs Racing: se confirmó el árbitro para el partido de ida en el Campeón del Siglo por Copa Libertadores; mirá sus antecedentes con los carboneros

La Conmebol confirmó los jueces para el partido Peñarol vs Racing y los demás encuentros de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores que se jugarán la próxima semana.
El encuentro entre los carboneros y albicelestes, que se jugará el martes 12 de agosto a las 21:30 horas en el Estadio Campeón del Siglo, será arbitrado por el brasileño Raphael Claus, uno de los jueces más destacados del continente quien estuvo a cargo de la final de la Copa América 2024 entre Argentina y Colombia.
Brazilian referee Raphael Claus gestures during the Copa Libertadores quarter-final first leg football match between Chile's Colo Colo and Argentina's River Plate at the Monumental David Arellano stadium in Santiago, on September 17, 2024. Rodrigo ARANGUA
El juez Raphael Claus y Maxi Falcón
AFP
El árbitro tendrá como asistentes a sus compatriotas Bruno Pires y Rafael Alves, con Bruno Arleu como cuarto árbitro.
El VAR tendrá a Wagner Reway al frente, con Rodrigo Guarizo como AVAR 1, Hilton Moutinho como AVAR 2, y con el peruano Víctor Hugo Carrillo como quality manager.
Los antecedentes de Raphael Claus en partidos de Peñarol
Raphael Claus ya arbitró a Peñarol en partidos de copas de Conmebol.
Este año, en la fase de grupos, fue el juez del partido ante Vélez Sarsfield que los argentinos ganaron por 2-1 en Liniers, encuentro en el que sacó cinco tarjetas amarillas, dos de ellas a los aurinegros Ignacio sosa y Jaime Báez.
En 2024 fue el juez en el 4-0 de Peñarol ante The Strongest en el Campeón del Siglo.
También arbitró a Peñarol en 2022, cuando los aurinegros le ganaron 2-1 a Olimpia.
Claus también arbitró a los mirasoles en la Copa Sudamericana 2016, en el empate 0-0 ante Sportivo Luqueño en Paraguay.
En total, en partidos arbitrados por Claus, Peñarol ganó dos, perdió uno y empató otro.