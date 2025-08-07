Peñarol vs Racing: se confirmó el árbitro para el partido de ida en el Campeón del Siglo por Copa Libertadores; mirá sus antecedentes con los carboneros

Raphael Claus manejó el partido con categoría Pablo Porciúncula / Pool / AFP

La Conmebol confirmó los jueces para el partido Peñarol vs Racing y los demás encuentros de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores que se jugarán la próxima semana.

El encuentro entre los carboneros y albicelestes, que se jugará el martes 12 de agosto a las 21:30 horas en el Estadio Campeón del Siglo, será arbitrado por el brasileño Raphael Claus , uno de los jueces más destacados del continente quien estuvo a cargo de la final de la Copa América 2024 entre Argentina y Colombia.

El árbitro tendrá como asistentes a sus compatriotas Bruno Pires y Rafael Alves, con Bruno Arleu como cuarto árbitro.

El VAR tendrá a Wagner Reway al frente, con Rodrigo Guarizo como AVAR 1, Hilton Moutinho como AVAR 2, y con el peruano Víctor Hugo Carrillo como quality manager.

Los antecedentes de Raphael Claus en partidos de Peñarol

Raphael Claus ya arbitró a Peñarol en partidos de copas de Conmebol.

Este año, en la fase de grupos, fue el juez del partido ante Vélez Sarsfield que los argentinos ganaron por 2-1 en Liniers, encuentro en el que sacó cinco tarjetas amarillas, dos de ellas a los aurinegros Ignacio sosa y Jaime Báez.

En 2024 fue el juez en el 4-0 de Peñarol ante The Strongest en el Campeón del Siglo.

También arbitró a Peñarol en 2022, cuando los aurinegros le ganaron 2-1 a Olimpia.

Claus también arbitró a los mirasoles en la Copa Sudamericana 2016, en el empate 0-0 ante Sportivo Luqueño en Paraguay.

En total, en partidos arbitrados por Claus, Peñarol ganó dos, perdió uno y empató otro.