CASO CARMELA

Justicia falló contra Carmela Hontou por demanda que le realizó a Nelson Fernández y al diario argentino La Nación

Los defensores de la diseñadora anunciaron que iban a apelar el fallo de la jueza civil

7 de agosto 2025 - 17:08hs
Carmela Hontou
Carmela Hontou

La Justicia desestimó la demanda que realizó la diseñadora Carmela Hontou contra el periodista uruguayo Nelson Fernández y el diario argentino La Nación por difundir que ella fue responsable de contagiar a más de 20 personas de covid en un casamiento, cuando la enfermedad recién llegaba a Uruguay.

El abogado Rafael Silva, que junto a Nicolas Pereyra ejercen la defensa de Hontou, confirmó a El Observador que iba a apelar tras la sentencia de este jueves.

Según informó en primera instancia Montevideo Portal, los defensores tendrán dos semanas a partir de este viernes para apelar.

La demanda le reclamaba a Fernández y a La Nación la suma de US$ 95.000 por daño moral y lucro cesante.

El reclamo se centra en dos noticias publicadas por Fernández en La Nación el 17 y 18 de marzo de 2020, cuatro y cinco días después de que se confirmaran los primeros cuatro casos de covid en el país, en las que afirmaban que Hontou contagió a varias personas en un casamiento realizado el 7 de marzo luego de llegar ese día de un viaje de Madrid.

Para la defensa de Hontou, estas noticias comenzaron la "muerte comercial y civil" de la diseñadora.

Sin embargo, la jueza Fabiana Weisz desestimó las acusaciones y afirmó en la sentencia que conceptos como "la garantía de la libertad de expresión", están consagrados en la Constitución de la República. "Si bien no es absoluta puesto que la norma específica que no se excluye la responsabilidad del autor por los abusos", estos "deben verificarse y acreditarse" y en este caso en particular se descartó "la real malicia".

Temas:

Carmela Hontou Nelson Fernández

