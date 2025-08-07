Dólar
RELACIONES LABORALES

Día de las trabajadoras domesticas: ¿cómo se paga?

El día de la trabajadora doméstica se celebra este mes, según acuerdo vigente desde 2008

7 de agosto 2025 - 12:01hs
Trabajadora doméstica
Mtss.

La jornada se computa como feriado pago y no laborable por la que todas las trabajadoras del sector tienen derecho a no asistir a trabajar sí así lo desean. Así lo establece un punto acordado en la negociación colectiva del año 2008.

En caso de asistir a cumplir tareas como lo hace habitualmente, el empleador deberá abonar un pago doble por ese jornal.

Temas:

trabajadoras domésticas Día de trabajadoras domésticas Uruguay salarios

