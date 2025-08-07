El próximo martes 19 de agosto se celebra en Uruguay el día de la trabajadora doméstica.
Día de las trabajadoras domesticas: ¿cómo se paga?
El día de la trabajadora doméstica se celebra este mes, según acuerdo vigente desde 2008
La jornada se computa como feriado pago y no laborable por la que todas las trabajadoras del sector tienen derecho a no asistir a trabajar sí así lo desean. Así lo establece un punto acordado en la negociación colectiva del año 2008.
En caso de asistir a cumplir tareas como lo hace habitualmente, el empleador deberá abonar un pago doble por ese jornal.
El salario mínimo nominal del sector es actualmente de $ 29.400 por 44 horas semanales y por 25 jornales mensuales. Por su parte, el valor hora es de $ 154,67. Más detalles en esta nota.