Caso Carmela Hontou: justicia rechazó recursos presentados por La Nación y el periodista Nelson Fernández

Hontou y su empresa Cerro Laguna SA reclaman US$ 95.000 al periodista y a La Nación por la nota firmada por Nelson Fernández publicada en la web de La Nación el 17 de marzo de 2020. Le reclaman daño moral y lucro cesante "por la difusión de información no verdadera, y el conocimiento de esa condición o desinterés por conocer la verdad". Hontou es asesorada por el abogado Rafael Silva y Nicolás Pereyra.

En su respuesta a la demanda, La Nación planteó que no fue notificada y se enteró por casualidad del juicio lo que afecta la demanda y reclamo la nulidad. Aclaró que el diario argentino no tiene domicilio ni filial en Uruguay y la correcta forma de emplazarla debió haber sido mediante exhorto al domicilio de la empresa en Argentina. Señaló que la oficina que tiene en la calle Río Negro "funciona como canal de venta rápido para que los clientes puedan publicar obituarios, contratar avisos" por lo que no puede considerarse que la notificación sea válida.