Heber presentó iniciativa para exonerar IVA en compra de contenedores que se destinen en construcción de viviendas por parte de asociación civil

El senador del Partido Nacional, Luis Alberto Heber , presentó un proyecto de minuta de comunicación hacia el gobierno para que se le exonere el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la compra de contenedores destinados a la construcción de viviendas por parte de la asociación civil de la que forma parte el cura Juan Andrés "Gordo" Verde .

La asociación civil Cireneos de la que Verde es directivo, brinda soluciones habitacionales transitorias y permanentes para familias en situación vulnerable , entre otras acciones.

Desde el entorno del senador blanco destacaron que no tienen conocimiento de que otras asociaciones civiles realicen este tipo de obras , pero que en tal caso no tienen problema en incluirlos en las exoneraciones impositivas .

El documento firmado por Heber afirma que "la exoneración se aplicará exclusivamente cuando las referidas viviendas se entreguen a los beneficiarios mediante la modalidad de comodato ". Dentro de la exposición de motivos, se señala que "el objetivo es eliminar la precariedad habitacional extrema en Uruguay".

Fuentes nacionalistas aseguraron que enviaron al Poder Ejecutivo la propuesta porque al ser de carácter impositivo tiene que ser remitido desde este poder.

Este jueves, Heber puso al corriente de la situación a los demás senadores durante una sesión de la Comisión de Hacienda de la cámara alta.

"No sabía que se le cobraba IVA por los contenedores. Me enteré cuando vi al padre Verde diciendo que el Estado le cobra a una obra social", dijo el legislador opositor este jueves, según consta en la versión taquigráfica.

Por su parte, la senadora del Frente Amplio, Constanza Moreira, señaló que en cuanto a este tema se debería tener más información para accionar y para no "meter la pata".

"Proceder a la exoneración del IVA a contenedores para soluciones habitacionales a esta institución en particular puede generar problemas. Yo desconozco si solo esta institución es la que provee contenedores con fines habitacionales. Tengamos un poquito más de información antes de meter la pata", agregó la senadora.

"Si se emplea para una (asociación civil), se tendrá que emplear para todas aquellas instituciones que lo hagan", agregó Moreira y también señaló que le gustaría conocer la posición del Ministerio de Vivienda.