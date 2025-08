Heber solicitó un pedido de informe a Interior luego de que se definiera la reserva por 15 años de la información del operativo del último clásico

Sobre esta decisión adoptada por el ministerio, el diputado blanco Pedro Jisdonian apuntó que la toma con "sorpresa" y "preocupación".

"Claramente no es uno de los ministerios que está acostumbrado a dar buenas noticias, entonces teniendo un operativo 'perfecto', lo lógico hubiese sido que lo muestre, entonces, que por tantos años se lo declare como secreto, confidencial y que se oculte a la opinión pública cuál ha sido la actuación que tuvo el Ministerio del Interior, nos genera sorpresa y preocupación", dijo en rueda de prensa.

Jisdonian sostuvo después que pueden entender que alguna actuación de "inteligencia" pueda tener "algún tipo de reserva", sin embargo, razones y cuestiones "básicas" como las zonas donde se actuó, cuáles eran los objetos que se estaban buscando, no amerita "de ninguna manera" una determinación "tan drástica".

"Me parece que no es lo normal, no es lógico y genera más dudas todavía que las que teníamos de antes con un operativo que nosotros entendemos que fracasó en el momento en el que tuvimos una persona que estuvo muchos días en el CTI. Ahora se le suma el ocultamiento por parte del ministerio, creo que no es el camino", criticó.

El diputado sostuvo después que no se puede decir que el operativo fue "perfecto", que no hubo fallas, cuando al otro día "vimos todos por la tele que estaban los perros por todos lados buscando cosas".

Finalmente, señaló que a su parecer el tema es "muy grave" y esperan que pronto el ministerio asista a la Comisión de Deporte para que brinde explicaciones.