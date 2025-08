Hugo De León explicó qué pasó con Pablo Bengoechea y el gesto de los cinco dedos en el clásico Nacional vs Peñarol de 1998 y dijo qué prefiere para los carboneros en la Libertadores

“Estaba reclamando que él con tarjeta amarilla había hecho un faul de tarjeta amarilla y el juez no se animó a expulsarlo”, repasó. “Yo estaba hablando con el juez, porque yo a pesar de que lo conozco, yo no les hablo a los jugadores de Peñarol en la cancha, porque es una falta de respeto hablarles”.

“Y él tuvo la infelicidad de hacerme ese gesto, y que después él mismo reconoce que fue un error, cuando yo no le hablaba a él, yo le estaba hablando al árbitro. Y él cuando me hizo ese gesto yo le dije que mirara el placard porque estábamos ganando 3-2 y le había dicho que allí se había terminado”, señaló.

El ídolo tricolor, compañero de Bengoechea en la selección uruguaya, dijo que luego hablaron y aclararon lo ocurrido.

“Después lo hablamos, por intermedio de amigos, porque él lo declaró y como yo lo declaré, y quedó todo bien. Fue un error, pero fue un error de él, porque yo no le hablé a él”, expresó.

“Fue él que me hizo ese gesto cuando yo le estaba pidiendo al árbitro que tenía que expulsarlo, tanto que me expulsó el árbitro. A mí en los dos clásicos me expulsan los árbitros porque no se animaron a expulsarlo a él, el había cometido faltas de tarjetas amarilla cuando ya tenía amarilla”, dijo.

Lo que había dicho De León sobre el momento con Bengoechea

“Nunca tuve mala relación con Bengoechea. Hubo un malentendido puntual, por el cual luego me pidió disculpas”, expresó al recordar aquel momento. “Yo nunca hablo con los jugadores, y con el tiempo él se dio cuenta que me hizo un gesto que no tenía nada que ver porque no le había dirigido la palabra, sino que estaba hablando con los árbitros. Tengo una relación buena con él como la tuve siempre”, señaló De León en una entrevista de 2021con Punto de Partida.

Lo que espera de Peñarol en la actual Copa Libertadores

Consultado por si veía a Peñarol en la actual Copa Libertadores 2025, respondió con un rotundo no.

“Veo cuando juega Nacional”, dijo. “No es un quipo que yo lo mire”.

Además, cuando le preguntaron si como uruguayo quería que le vaya bien o como hincha de Nacional preferís que quede eliminado, señaló: “Como hincha de Nacional prefiero que quede eliminado”.

También señaló que Peñarol no le genera "nada", "ni nada a favor ni nada en contra". "No tengo ninguna animosidad, pero no me genera nada. A mí el que me genera es Nacional, cuando juega estoy angustiado, preocupado o feliz si gana".