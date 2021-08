Hugo De Léon: su primer ídolo fue Ruben Paz y habló de una discusión con Bengoechea

Hugo De León, una de las leyendas de Nacional, dos veces campeón de América (1980 y 1988) con los albos y una vez del Mundo (1988) como jugador del club, y cuatro veces campeón uruguayo como entrenador, confesó que su primer ídolo en el fútbol fue Ruben Paz, referente de Peñarol, de quien fue compañero y rival.

“Mi primer ídolo en el fútbol fue Ruben Paz. Fue un jugador que capaz no se imagina lo que lo idolatro”, expresó en declaraciones a Punto de partida, de DirecTV Sports Uruguay.

“El segundo ídolo es Rubén Sosa. Sosa sabe que es uno de mis ídolos, Paz no lo sé. Somos grandes amigos pero no sé si sabe que es uno de mis ídolos”, dijo De León, quien días atrás compartió una cena junto a ambos exfutbolistas.

De León junto a Paz y Sosa días atrás

“Los dos fueron jugadores y unos seres humanos espectaculares. Con los dos fui compañero y rival, con Ruben Paz me enfrenté en Gremio-Inter y Nacional-Peñarol; de ambos tengo los mejores recuerdos”, dijo sobre los jugadores con los que compartió momentos en la selección, como el Mundial de Italia 1990. Además, a Sosa lo dirigió en los tricolores en 1998.

De León también repasó su carrera como jugador y dijo estar conforme con su trayectoria.

“Durante 17 años di lo máximo que podía. Intenté de todas las maneras posibles llevar adelante los proyectos en los que participé”.

“Solo los que viven de esto y están dentro de Nacional saben el dolor que representa no lograr lo que tu hinchada quiere. El jugador es el representante del hincha adentro de la cancha; llevás sus sueños y sus anhelos. Es una mochila pesada pero los que estamos en esta profesión sabemos que la tenemos que cargar. Miro para atrás y sé que di lo máximo, a veces fui feliz porque pude ganar y a veces no, pero en todo momento hice lo máximo que podía”, comentó.

También señaló que todos los títulos que ganó con los tricolores son “muy importantes”.

“La Copa Libertadores (1980) fue mi primer título como jugador; primero salí campeón de América y luego Campeón Uruguayo. En 1988, luego de estar ocho años fuera del país, haber regresado con todas las dudas por haber estado en un equipo chico como el Logroñés, fue como revalidar todo lo que ya había hecho. Fueron etapas distintas. Es difícil distinguir un título por sobre el otro”, dijo quien fuera capitán de aquel equipo que dirigía Roberto Fleitas.

De León y Ostolaza al ganar la Intercontinental de 1988

“Nacional es la continuidad de mi familia. Lo que me enseñó mi familia a nivel personal y de valores, me lo terminó de dar Nacional con los valores deportivos. Tengo la familia “De León-Rodríguez” y la familia “Nacional”, comentó.

Sobre su pasaje en la selección, recordó el título del Mundialito ganado por Uruguay en 1980. “Jugamos contra el trauma de Maracaná. Llevábamos el peso de 1950. Ganar la final fue muy importante y nos sacamos un peso grande. La mochila de perder no la quería cargar nadie, por eso el equipo jugó como se jugó. Es un recuerdo imborrable”.

Su etapa como DT en 1998

“Agarrar en Nacional en 1998 era una mochila muy pesada”, dijo De León, quien asumió como técnico del club luego del quinquenio de Peñarol y con el objetivo de cortar esa racha aurinegra.

"CON EL TIEMPO ME DI CUENTA QUE HABER AGARRADO EL PLANTEL DE NACIONAL EN 1998 ERA UNA MOCHILA PESADA"#PuntoDePartidaDIRECTV | @_HugoDeLeon y su momento como entrenador tricolor.



📺 610U y 1610U @DIRECTVSports

💻 @tiempotvuy pic.twitter.com/1NZpgS25fE — Punto de Partida (@PDP_TV) August 5, 2021

“Te das cuenta cuando pasa el tiempo. En el momento que agarré no lo vi así. Estoy muy al tanto de lo que pasa siempre en el club. Me llamaron, me consultaron, sabía lo que estaba pasando, el camino a seguir, se los dije a los dirigentes y me contrataron”, contó.

“Cuando llegué me encontré con toda la angustia de lo que venía pasando, además de que había que montar un equipo nuevo”, agregó.

Sobre aquel primer título de 1998, contó cómo fue su planificación. “El fútbol es muy sencillo, cada uno tiene una función y la tiene que cumplir. Nunca me aparté de la línea de lo que habíamos planificado, de la filosofía y del camino que había que recorrer. Tenía convencimiento de qué era lo que teníamos que hacer”.

De León como DT de Nacional

También recordó las historias de los futbolistas que se encontraba en salidas nocturnas.

“A algunos jugadores me los cruzaba en la noche. Les decía que si perdían tiempo en la noche y luego no corrían, los iba a sacar del equipo. El ´Gaby´ Álvez era privilegiado: podía entrenar, jugar y salir. Era una excepción. Eso sí, salía hasta tarde pero no tomaba”.

"GABY ÁLVEZ ERA UN PRIVILEGIADO. PODÍA SALIR Y JUGAR, SIEMPRE RENDÍA"#PuntoDePartidaDIRECTV | Continuamos disfrutando la charla con @_HugoDeLeon.



📺 610U y 1610U @DIRECTVSports

💻 @tiempotvuy pic.twitter.com/Twe9VfYBsY — Punto de Partida (@PDP_TV) August 5, 2021

“El mejor entrenamiento del jugador es el descanso y la alimentación. Tengo una anécdota famosa con Álvez en un boliche. La mayoría de los que salen, luego no rinden. Él tenía claro que si bajaba su rendimiento iba a ser el primero en salir”, agregó.

En su etapa como entrenador tuvo un recordado cruce con Pablo Bengoechea, quien era el capitán y la figura de Peñarol. Ese momento quedó registrado en imágenes en la que se ve al aurinegro haciendo un gesto con la mano abierta que fue interpretado como una seña del quinquenio, mientras que el tricolor hizo un tres, que para muchos significó sus tres títulos de Libertadores conquistados en su carrera.

“Nunca tuve mala relación con Bengoechea. Hubo un malentendido puntual, por el cual luego me pidió disculpas”, expresó al recordar aquel momento. “Yo nunca hablo con los jugadores, y con el tiempo él se dio cuenta que me hizo un gesto que no tenía nada que ver porque no le había dirigido la palabra, sino que estaba hablando con los árbitros. Tengo una relación buena con él como la tuve siempre”, señaló.

De León es una de las últimas figuras históricas de Nacional y los hinchas los recuerdan especialmente, algunos con la ilusión de que algún día vuelva a dirigir. Pero para él su carrera como entrenador ya está cerrada. “Dejé la dirección técnica. Fue una decisión de vida. No quería envejecer aceleradamente estresado al costado de una cancha”, expresó.