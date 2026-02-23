La importante pista que Diego Aguirre dio para el clásico y su tajante opinión sobre el mercado de pases que hizo Peñarol en este 2026

El entrenador de Peñarol Diego Aguirre destacó el valor del triunfo ante Deportivo Maldonado, por la tercera fecha del Torneo Apertura, y adelantó una importante noticia de cara al clásico: Emanuel Gularte jugará como lateral derecho , tal como lo hizo hoy ante los fernandinos.

"Había que ganar y se logró costó mucho, pero fue una linda manera de ganar revirtiendo el resultado, eso nos fortalece y seguimos trabajando para que el equipo se vaya sintiendo cada vez mejor", dijo Aguirre al término del partido en los micrófonos de AUFTV.

Aguirre tuvo a 10 lesionados el domingo pasado contra Central Español y suspendido al golero Washington Aguerre. No llegó a estar a la orden Mauricio Lemos, como tampoco lo estuvo este domingo.

En sanidad se quedaron Franco Escobar, Nahuel Herrera, Lucas Hernández, Maximiliano Olivera, Diego Laxalt, Eduardo Darias ni Abel Hernández. Tampoco los tres jugadores que cerraron el 2025 en recuperación de sus lesiones: Javier Cabrera, Tomás Olase y Germán Barbas.

TORNEO APERTURA Los goles del triunfo de Peñarol ante Deportivo Maldonado: Matías Arezo y Leonardo Fernández se lucieron y el delantero dijo que la pelota parece "de playa"

Para este encuentro, Aguirre prescindió de Franco González y no lo convocó.

Los que volvieron ante Deportivo Maldonado fueron Herrera y Laxalt.

Esto dijo al respecto Aguirre en la conferencia de prensa: "Es parte de la recuperación de los jugadores, de a poco tenés que darles minutos y que los rendimientos vayan mejorando. Hoy pudimos recuperar a (Diego) Laxalt que estaba previsto que jugara 45 minutos, algo similar con Nahuel (Herrera), sabíamos que tenía que jugar pero era un cambio. Entramos condicionados, es la verdad, pero por lo menos vamos recuperando jugadores. Con el muy buen plantel que tenemos, estoy deseando que podamos disponer de todos para intentar ganar este Apertura y para la Copa Libertadores que empieza en abril y hay que estar con todos cuando llegue esa etapa. Además con buen rendimiento, mejorando, nos queda un tiempo lindo, razonable como para llegar en buenos condiciones".

Laxalt salió al cabo del primer tiempo y Herrera poco antes de los 60'. Ambos jugaron un flojo partido.

El único jugador que Aguirre puede recuperar ahora de cara al clásico es al capitán Maximiliano Olivera: "Pienso que sí, hay que esperar unos días", le dijo a la televisión.

Consultado sobre la posición en que utilizó a Emanuel Gularte, como lateral derecho, Aguirre sorprendió al decir: "Lo busqué como alternativa, lo había usado en alguna oportunidad, estamos un poco limitados con algunos jugadores que no están y busqué una alternativa pensando en hoy y en la semana que viene".

Sobre la titularidad de Aguerre en el arco, el DT expresó: "Lo tenía previsto, cuando Washi llegó fue un pedido a comienzos de año, sabíamos que estaba con tres partidos de suspnesión, era algo previsto. Por suerte Sebastián Britos estuvo muy buien y estamos muy tranquilos en el arco porque tenemos dos excelentes goleros. Washi está suspendido dos partidos de Copa, pero estamos tranquilos".

El golazo de Leo Fernández: "Que Leo vuelva a ser el jugador determinante que es"

"La gente ha mostrado una gran adhesión y apoyo en cantidad de momentos y hay que entender que haya críticas a veces, cuando los rendimientos no son los mejores; es así el fútbol. Por suerte Leo pudo encontrar ese golazo y ojalá sea el primero de muchos y que Leo vuelva a ser el jugador determinante que es. A mí la opinión no me cambia, pero entiendo que fue tan alto, tan bueno y tan espectacular lo que hizo que a él se le exige eso y a veces no ha podido mantener ese rendimiento. El gol de hoy lo va a ayudar mucho y también fue una caricia para la gente que estaba esperando ese gol porque lo adoran y si lo critican es porque lo quieren", dijo Aguirre.

"Brandon es una de las grandes promesas que tiene Peñarol con sus 18 años, va a tener sus minutos, su momento, y seguramente va a aportar cosas muy buenas. Hoy pudo jugar algunos minutos. Lo iba a poner antes pero justo hicimos el gol y decidí un cambio más defensivo, pero es un jugador muy bueno con un gran futuro y ojalá podamos disfrutarlo", dijo sobre Brandon Álvarez que de a poco se abre un lugar en el primer equipo de Peñarol.

Roberto Fernández: "Es una gran incorporación"

"La llegada del Indio Fernández es una muy linda, una gran incorporación, va a estar con nosotros este lunes, pasa la revisión médica y va a estar disponible porque ha tenido minutos en Godoy Cruz la semana pasada", manifestó la Fiera.

El balance del mercado de pases de Peñarol: "Es muy bueno, a veces escucho lo contrario, pero lo importante es lo que yo piense"

Por último, Aguirre habló sobre el mercado de pases que Peñarol comenzó a cerrar con la llegada del volante Fernández. "Es muy bueno porque si ves los jugadores que hemos incorporado es muy bueno, no tengo dudas de que es muy bueno, tenemos muy buen plantel, tenemos que trabajar, el equipo tiene que encontrar su mejor versión y también los jugadores, pero para mí hicimos un muy buen mercado de pases, a veces escucho lo contrario, peor lo importante es lo que yo piense".