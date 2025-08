Mirá los millones de dólares que le ingresaron a Peñarol por todos los pases en la carrera de Darwin Núñez

El delantero uruguayo Darwin Núñez tiene todo acordado para salir de Liverpool a Al-Hilal de Arabia Saudita según informan varios medios ingleses y confirmó Referí en esta jornada de miércoles por € 53 millones, es decir, US$ 61 millones. El futbolista jugó tres temporadas con los reds en la que obtuvo tres títulos.

Como había informado Referí el pasado domingo, solo Milan y Al-Hilal eran los que pujaban por el pase del delantero ex Peñarol por una transferencia.

Enfrente estaba nada menos que el dueño del club español, el jeque árabe Turki Al-Sheikh, quien, todos coinciden, es muy hábil a la hora de negociar.

Por Peñarol viajaron Alejandro Ruibal, Isaac Alfie y Evaristo González.

Luego de más de 12 horas de reunión, lograron lo que fue en su momento una cifra récord para el fútbol uruguayo.

ane-jpg..webp Alejandro Ruibal, Evaristo González e Isaac Alfie de Peñarol junto al sheik Turki Al-Sheikh, el dueño de Almería, cuando transfirieron a Darwin Núñez desde los aurinegros en una operación récord

Darwin Núñez fue transferido por € 8 millones, (US$ 9,3 millones), más un 20% de la ficha que se quedó Peñarol y no de la plusvalía, como ocurrió por ejemplo, con el pase de Agustín "Canario" Álvarez Martínez con su transferencia a Sassuolo de Italia.

Cuando el delantero fue transferido a Benfica en setiembre de 2020 por € 25 millones (US$ 29,1 millones), Peñarol percibió otros € 5 millones (US$ 5,6 millones).

20250625 Darwin Núñez con la cabeza rapada jugando con Benfica de Portugal Darwin Núñez con la cabeza rapada jugando con Benfica de Portugal

Luego, con la mega transferencia a Liverpool de Inglaterra en junio de 2022, los aurinegros percibieron € 3,5 millones (US$ 4,1 millones).

En un principio, sumando los bonos, el pase era por € 90 millones ((US$ 104,8 millones), pero por haber jugado un partido menos como titular en la temporada pasada (algo que el técnico Arne Slot tuvo en cuenta junto con el club), Liverpool se ahorró € 5 millones (US$ 5,8 millones) y el pase final quedó en € 85 millones (US$ 99 millones).

Con este nuevo pase a Al-Hilal, por el cual falta aún la firma, el club árabe pagará € 53 millones (US$ 61 millones).

20250804 Darwin Núñez volvió a convertir para Liverpool en una pretemporada muy buena Darwin Núñez volvió a convertir para Liverpool en una pretemporada muy buena

Como Peñarol mantiene el 3% de la transferencia, a los aurinegros le quedarán US$ 1,8 millones por este nuevo pase del artiguense.

Todo esto implica que desde que Darwin Núñez fue transferido por primera vez de los carboneros, les ha reportado hasta ahora US$ 20.800.000.

¿Cuánto recibió Darwin Núñez por sus pases?

Por el estatuto del jugador de FIFA, por cada transferencia, el futbolista que pasa a otro club percibe el 20%.

En este caso, Darwin Núñez por sus tres ventas fue transferido en € 137,4 millones (US$ 160 millones).

De esa manera, por todo concepto en estos tres pases y solo por transferencia, sin tomar en cuenta sueldos, premios y publicidades, el exdelantero de Peñarol percibió US$ 32 millones.

FUENTE: peirano