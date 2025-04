Mirá por qué en Benfica rezan para que mejore este presente de Darwin Núñez en Liverpool

Darwin Núñez está muy cerca de abandonar a los reds debido a una temporada claramente por debajo de lo esperado: 42 partidos, solo 17 como titular, solo siete goles anotados.

El uruguayo lleva un mes y medio sin ser titular (68 minutos y un gol marcado en la victoria sobre Southampton en la Premier League) y desde entonces ha disputado cuatro partidos como suplente y uno con participación plena desde el banco, precisamente el último, ante Leicester.

Liverpool está a un paso de ser campeón, no depende de Darwin Núñez y puede estar poniendo en marcha una estrategia para ahorrar 5 millones de euros, según expresa este lunes el diario deportivo portugués A Bola.

20241218 FBL - ENG - LCUP - SOUTHAMPTON - LIVERPOOL Liverpool's Uruguayan striker #09 Darwin Nunez celebrates after scoring his team first goal during the English League Cup quarter-final football match between Southampton and Liverpool at St Mary's Stadi

Darwin Núñez en Liverpool

Foto: Justin Tallis / AFP