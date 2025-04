El técnico de Liverpool, Arne Slot, reveló el verdadero motivo de la ausencia de Darwin Núñez del domingo pasado tras los rumores de una posible ruptura en la relación entre ambos

Luego del encuentro, el técnico holandés del equipo, Arne Slot, dijo que no estuvo debido a que se encontraba enfermo.

Más allá de que este año ha sido mayormente suplente y que no ha contribuido a convertir muchos goles, llega cinco en toda la temporada, el uruguayo siempre está a la orden y su DT lo utiliza desde el banco.

En los últimos días y como informó Referí, en Inglaterra dicen que un club saudí lo quiere para jugar el Mundial de Clubes de junio pagando un precio astronómico.

El técnico de Liverpool, Arne Slot, Arne Slot reveló el verdadero motivo de la ausencia de Darwin Núñez del domingo pasado tras los rumores de una posible ruptura en la relación entre ambos

Más allá de que Arne Slot, luego del partido del pasado domingo, dijo que Darwin Núñez no estuvo porque no se sentía bien, en las últimas horas cambió su relato.

Al ser preguntado en una conferencia de prensa de este viernes para aclarar la ausencia de Núñez, Slot declaró, según The Guardian: "No se sentía bien el día antes del partido, entró al campo y no pudo formar parte del equipo al día siguiente".

Al ser presionado sobre qué quería decir con "no se sentía a sí mismo", Slot respondió: "Eso puede significar varias cosas, sí. No se sentía a sí mismo".

Las preguntas no terminaron allí, ya que al holandés se le preguntó directamente si había habido un incidente con un miembro del personal, a lo que respondió: "No, no se sintió bien".

Darwin Núñez estará a la orden este domingo cuando Liverpool busque el título ante uno de los que está en puestos de descenso en la Premier League, Leicester City.