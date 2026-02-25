Las estadísticas del plantel de Nacional en clásicos: los que más jugaron ante Peñarol, los invictos y el único con registro negativo

Nacional se prepara para el clásico ante Peñarol del próximo domingo a las 19:30 en el Gran Parque Central , para el que cuenta con un plantel con jugadores experientes en este tipo de partidos y con varios con historiales positivos ante los carboneros.

El futbolista tricolor que tiene más clásicos disputados es Sebastián Coates con 22 , oficiales y no oficiales, con 8 ganados, 10 empatados y 4 perdidos.

Lo sigue muy de cerca el panameño Luis Mejía con 21 , con 7 triunfos, 11 empates y 3 derrotas.

Luego, la línea baja al orden de los 10 clásicos, entre los que se encuentran Nicolás López y Camilo Cándido , quien regresó a los albos y pude debutar este domingo ante los carboneros.

El Diente tiene 5 ganados, cuatro igualados y una derrota.

Mientras que Cándido, recordado por el clásico del avión, es el único jugador con números negativos: 3 victorias, 3 empates y 4 caídas.

000_9FN874.webp Camilo Cándido superando a Giovanni González Pablo Porciúncula / Pool / AFP

Línea por línea

Arqueros

En el arco, Luis Mejía es un referente en materia de clásicos con 21 en total, con 7 victorias, 11 empates y 3 derrotas.

20250928 Luis Mejía, Sebastián Coates Nacional Juventud Torneo Clausura 2025. Foto Enzo Santos-Focouy (5) Luis Mejía y Sebastián Coates Foto: Enzo Santos / FocoUy

Por su parte, Ignacio Suárez, golero suplente, aún no debutó en clásicos, ni oficiales, ni amistosos, pero tiene la particularidad de haber sido expulsado estando en el banco de relevos.

Defensas

Luego de Coates y sus 22 clásicos, y de Cándido, entre los defensas quien los sigue es el colombiano Julián Millán, quien ya suma ocho encuentros ante Peñarol con 3 victorias, 4 empates y una caída.

Otro que vuelve a los clásicos, Agustín Rogel, jugó dos en su anterior ciclo con un triunfo y una derrota.

0019540406.webp Agustin Rogel vio la tarjeta roja C. Pazos

Emiliano Ancheta cuenta con seis clásicos en su haber: ganó 2, empató 3 y perdió 1.

Por su parte, el Ojito Nicolás Rodríguez registra cinco y está invicto con 4 triunfos y 1 empate.

20250209 Nicolás Rodríguez y Damián Suárez Nacional Peñarol clásico Torneo Apertura 2025. Foto: Inés Guimaraens Nicolás Rodríguez y Damián Suárez Foto: Inés Guimaraens

Y el juvenil Federico Bais tiene uno disputado, el empate por la Supercopa.

Los defensas que esperan su debut en clásicos son Paolo Calione, Tomás Viera y Juan Pintado.

Volantes

Entre los volantes, el que suma más clásico es Nicolás Lodeiro con siete jugados, con 4 triunfos, 1 empate y 2 perdidos.

nacional-jpg..webp Nicolás Lodeiro en su anterior etapa tricolor

Luego, Luciano Boggio tiene seis: 1 ganado, 4 empatados y 1 perdido.

Lucas Rodríguez también está invicto con 1 triunfo y 2 empates en sus tres clásicos.

20251130 Ignacio Sosa de Peñarol ante Lucas Rodríguez de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya Ignacio Sosa de Peñarol ante Lucas Rodríguez de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Y Agustín Dos Santos suma uno solo con el empate de la Supercopa Uruguaya.

Delanteros

El Diente López es el delantero con más clásicos de Nacional y con muy buenos promedios: ganó 5, empató 4 y perdió solo 1.

20250126 Nicolás López y Rodrigo Pérez Nacional Peñarol Supercopa Uruguaya 2025. Foto Inés Guimaraens (5).jpeg Nicolás López y Rodrigo Pérez Foto: Inés Guimaraens

Lo sigue Gonzalo Carneiro, con nueve en total: 2 ganados, 6 empates y 1 derrota.

20251130 Gonzalo Carneiro de Nacional ante la marca de Maximiliano Olivera y Nahuel Herrera de Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya Gonzalo Carneiro de Nacional ante la marca de Maximiliano Olivera y Nahuel Herrera de Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Exequiel Mereles jugó cuatro, ganó 1, empató 2 y perdió 1, mismos números que Maxi Gómez.

Mientras que Maxi Silvera con Nacional tiene solo uno: el empate de la Supercopa, en el que se estreno con los tricolores ante su exequipo.

Maximiliano Silvera en su debut oficial en Nacional / Supercopa uruguaya Maximiliano Silvera en su debut oficial en Nacional Foto: Gastón Britos / Foco Uy

Los volantes y delanteros que aún no han jugado clásicos en los albos son Jhon Guzmán, Baltasar Barcia, Tomás Verón Lupi, Rodrigo Martínez y Mauricio Vera

¿Cómo le fue a Jadson Viera?

En su etapa como jugador de Nacional, Jadson Viera jugó tres clásicos y los ganó a los tres.

0000887725.webp Jadson Viera festeja el gol con los hinchas tricolores

Además, marcó un gol en la Copa Antel el verano de 2012.

En tanto, como entrenador de Nacional tiene tres clásicos, con 1 triunfo y 2 empates.

En total, suma seis y está invicto con 4 victorias y 2 empates.