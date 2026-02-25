Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

Las estadísticas del plantel de Nacional en clásicos: los que más jugaron ante Peñarol, los invictos y el único con registro negativo

Repasá los números del plantel de Nacional en clásicos ante Peñarol: los que más jugaron, los invictos y el único con saldo negativo

25 de febrero 2026 - 19:18hs
Sebastián Coates

Sebastián Coates

Foto: Gastón Britos / Focouy

Nacional se prepara para el clásico ante Peñarol del próximo domingo a las 19:30 en el Gran Parque Central, para el que cuenta con un plantel con jugadores experientes en este tipo de partidos y con varios con historiales positivos ante los carboneros.

El futbolista tricolor que tiene más clásicos disputados es Sebastián Coates con 22, oficiales y no oficiales, con 8 ganados, 10 empatados y 4 perdidos.

20250126 Maximiliano Silvera y Sebastián Coates Nacional Peñarol Supercopa Uruguaya 2025. Foto Inés Guimaraens (11).jpeg
Maximiliano Silvera y Sebastián Coates

Maximiliano Silvera y Sebastián Coates

Lo sigue muy de cerca el panameño Luis Mejía con 21, con 7 triunfos, 11 empates y 3 derrotas.

Luego, la línea baja al orden de los 10 clásicos, entre los que se encuentran Nicolás López y Camilo Cándido, quien regresó a los albos y pude debutar este domingo ante los carboneros.

Eric Remedi lucha con Luciano Boggio en la final de la Supercopa Uruguaya
TORNEO APERTURA

Nacional vs Peñarol: el pronóstico de la Inteligencia Artificial, que ve un clásico de "alto voltaje" y "pierna fuerte" en el "fortín" del Gran Parque Central

El mensaje del presidente de Nacional Ricardo Vairo a sus hinchas en la previa del clásico
NACIONAL

Nacional vs Peñarol: el llamado del presidente Ricardo Vairo a los hinchas tricolores en la previa del clásico con un mensaje a la AUF por las sanciones recibidas

El Diente tiene 5 ganados, cuatro igualados y una derrota.

Mientras que Cándido, recordado por el clásico del avión, es el único jugador con números negativos: 3 victorias, 3 empates y 4 caídas.

000_9FN874.webp
Camilo Cándido superando a Giovanni González
Camilo Cándido superando a Giovanni González

Línea por línea

Arqueros

En el arco, Luis Mejía es un referente en materia de clásicos con 21 en total, con 7 victorias, 11 empates y 3 derrotas.

20250928 Luis Mejía, Sebastián Coates Nacional Juventud Torneo Clausura 2025. Foto Enzo Santos-Focouy (5)
Luis Mejía y Sebastián Coates

Luis Mejía y Sebastián Coates

Por su parte, Ignacio Suárez, golero suplente, aún no debutó en clásicos, ni oficiales, ni amistosos, pero tiene la particularidad de haber sido expulsado estando en el banco de relevos.

Defensas

Luego de Coates y sus 22 clásicos, y de Cándido, entre los defensas quien los sigue es el colombiano Julián Millán, quien ya suma ocho encuentros ante Peñarol con 3 victorias, 4 empates y una caída.

Otro que vuelve a los clásicos, Agustín Rogel, jugó dos en su anterior ciclo con un triunfo y una derrota.

0019540406.webp
Agustin Rogel vio la tarjeta roja
Agustin Rogel vio la tarjeta roja

Emiliano Ancheta cuenta con seis clásicos en su haber: ganó 2, empató 3 y perdió 1.

Por su parte, el Ojito Nicolás Rodríguez registra cinco y está invicto con 4 triunfos y 1 empate.

20250209 Nicolás Rodríguez y Damián Suárez Nacional Peñarol clásico Torneo Apertura 2025. Foto: Inés Guimaraens
Nicolás Rodríguez y Damián Suárez

Nicolás Rodríguez y Damián Suárez

Y el juvenil Federico Bais tiene uno disputado, el empate por la Supercopa.

Los defensas que esperan su debut en clásicos son Paolo Calione, Tomás Viera y Juan Pintado.

Volantes

Entre los volantes, el que suma más clásico es Nicolás Lodeiro con siete jugados, con 4 triunfos, 1 empate y 2 perdidos.

nacional-jpg..webp
Nicolás Lodeiro en su anterior etapa tricolor
Nicolás Lodeiro en su anterior etapa tricolor

Luego, Luciano Boggio tiene seis: 1 ganado, 4 empatados y 1 perdido.

Lucas Rodríguez también está invicto con 1 triunfo y 2 empates en sus tres clásicos.

20251130 Ignacio Sosa de Peñarol ante Lucas Rodríguez de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya
Ignacio Sosa de Peñarol ante Lucas Rodríguez de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya

Ignacio Sosa de Peñarol ante Lucas Rodríguez de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya

Y Agustín Dos Santos suma uno solo con el empate de la Supercopa Uruguaya.

Delanteros

El Diente López es el delantero con más clásicos de Nacional y con muy buenos promedios: ganó 5, empató 4 y perdió solo 1.

20250126 Nicolás López y Rodrigo Pérez Nacional Peñarol Supercopa Uruguaya 2025. Foto Inés Guimaraens (5).jpeg
Nicolás López y Rodrigo Pérez

Nicolás López y Rodrigo Pérez

Lo sigue Gonzalo Carneiro, con nueve en total: 2 ganados, 6 empates y 1 derrota.

20251130 Gonzalo Carneiro de Nacional ante la marca de Maximiliano Olivera y Nahuel Herrera de Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya
Gonzalo Carneiro de Nacional ante la marca de Maximiliano Olivera y Nahuel Herrera de Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya

Gonzalo Carneiro de Nacional ante la marca de Maximiliano Olivera y Nahuel Herrera de Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya

Exequiel Mereles jugó cuatro, ganó 1, empató 2 y perdió 1, mismos números que Maxi Gómez.

Mientras que Maxi Silvera con Nacional tiene solo uno: el empate de la Supercopa, en el que se estreno con los tricolores ante su exequipo.

Maximiliano Silvera en su debut oficial en Nacional / Supercopa uruguaya
Maximiliano Silvera en su debut oficial en Nacional

Maximiliano Silvera en su debut oficial en Nacional

Los volantes y delanteros que aún no han jugado clásicos en los albos son Jhon Guzmán, Baltasar Barcia, Tomás Verón Lupi, Rodrigo Martínez y Mauricio Vera

¿Cómo le fue a Jadson Viera?

En su etapa como jugador de Nacional, Jadson Viera jugó tres clásicos y los ganó a los tres.

0000887725.webp
Jadson Viera festeja el gol con los hinchas tricolores
Jadson Viera festeja el gol con los hinchas tricolores

Además, marcó un gol en la Copa Antel el verano de 2012.

En tanto, como entrenador de Nacional tiene tres clásicos, con 1 triunfo y 2 empates.

En total, suma seis y está invicto con 4 victorias y 2 empates.

Temas:

Nacional Peñarol Gran Parque Central clásico

Seguí leyendo

Las más leídas

Diego Aguirre 
PEÑAROL

La mala noticia que recibió Diego Aguirre en Peñarol por el jugador que no llega a jugar el clásico ante Nacional por el Torneo Apertura

Matheus Babi presentado en Suwon FC
FÚTBOL

El ex Peñarol Matheus Babi fue presentado en su nuevo equipo en la liga de un país exótico; mirá dónde jugará

Eric Remedi lucha con Luciano Boggio en la final de la Supercopa Uruguaya
TORNEO APERTURA

Nacional vs Peñarol: el pronóstico de la Inteligencia Artificial, que ve un clásico de "alto voltaje" y "pierna fuerte" en el "fortín" del Gran Parque Central

Santiago Laquidaín de Liverpool marca a Alexis Serna de Independiente Medellín por la Copa Libertadores 
COPA LIBERTADORES

Liverpool fue más que Independiente Medellín, llegó con más peligro, pero no salió del empate y quedó fuera de la Copa Libertadores

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos