Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

El insólito récord del arquero Ignacio Suárez de Nacional que llegó a tres expulsiones en clásicos ante Peñarol, sin jugar 1 minuto y siempre desde el banco

El golero de los tricolores tiene una marca que realmente parece difícil de igualar

2 de febrero 2026 - 12:36hs
Ignacio Suárez en Nacional

Ignacio Suárez en Nacional

Foto: Leonardo Carreño

El arquero suplente de Nacional, Ignacio Suárez, volvió a ser expulsado este domingo a la noche en el clásico en el que Peñarol ganó la Supercopa Uruguaya 2026 en la tanda de penales tras igualar 0-0 en los 120 minutos en el Estadio Centenario.

El golero venía de ser una buena figura en los tricolores atajando algunos penales que le dieron la clasificación en dos partidos a su club en la Copa de la Liga AUF.

Suárez le había dado la clasificación a Nacional atajando dos penas máximas contra Deportivo Maldonado y otras dos ante Cerro Largo, en tanto que contra Progreso atajó el primero.

El récord de Ignacio Suárez

Ignacio Suárez fue expulsado este domingo a la noche en el clásico ante Peñarol, desde el banco, cuando se terminó el alargue del clásico de la Supercopa Uruguaya 2026.

Peñarol campeón de la Supercopa Uruguaya
SUPERCOPA

¿Cómo le fue a los participantes de la Supercopa Uruguaya en cada temporada? El dato que no favorece a Nacional en su aspiración de ir por el bicampeonato

Franco Escobar en la final de la Supercopa Uruguaya entre Peñarol y Nacional
PEÑAROL

El desafío de Franco Escobar a Eric Remedi antes de picar su penal en la victoria de Peñarol contra Nacional: "Pensé que no le daba"

Esta roja se suma a un historial realmente insólito del futbolista albo.

Es que con la de este domingo, recibió su tercera tarjeta roja ante Peñarol, sin haber jugado siquiera 1 minuto en esos encuentros.

La primera vez había sido el 11 de noviembre de 2023 cuando por el Torneo Clausura en el Gran Parque Central, Nacional igualó 2-2 frente a los aurinegros. A los 36 minutos vio la roja junto a Franco Fagúndez.

Allí fue el comienzo de ese periplo.

Ya la segunda expulsión sucedió el 20 de enero de 2025 en el primer clásico de ese año en el que ganó Nacional 3-1 por la Serie Río de la Plata. El encuentro se terminaba con triunfo, pero a los 90+6' vio la roja desde el banco.

Este domingo a la noche, nuevamente estando en el banco de relevos, Ignacio Suárez volvió a ser expulsado, por lo que llegó a tres rojas contra Peñarol, todas desde fuera de la cancha, y sin jugar ni 1 minuto.

Temas:

Ignacio Suárez Nacional Peñarol Estadio Centenario Supercopa Uruguaya

Seguí leyendo

Las más leídas

Supercopa Uruguaya: lo que dejó el primer partido oficial del fútbol uruguayo del 2026 en las transmisiones de Tenfield y DSports
SUPERCOPA URUGUAYA 2026

Supercopa Uruguaya: lo que dejó el primer partido oficial del fútbol uruguayo del 2026 en las transmisiones de Tenfield y DSports

Maximiliano Silvera en su debut oficial en Nacional
SUPERCOPA URUGUAYA

El amargo debut de Maxi Silvera en Nacional: el saludo con Diego Aguirre, la chance que perdió, y un final con derrota ante Peñarol y gastadas de sus excompañeros en el festejo

Ignacio Suárez en Nacional
NACIONAL

El insólito récord del arquero Ignacio Suárez de Nacional que llegó a tres expulsiones en clásicos ante Peñarol, sin jugar 1 minuto y siempre desde el banco

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

Ignacio Ruglio volvió a WhatsApp tras la victoria de Peñarol contra Nacional por la Supercopa Uruguaya: "Tu eterno padre, cuando no te ayudan"

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos