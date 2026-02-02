El insólito récord del arquero Ignacio Suárez de Nacional que llegó a tres expulsiones en clásicos ante Peñarol, sin jugar 1 minuto y siempre desde el banco

El arquero suplente de Nacional, Ignacio Suárez , volvió a ser expulsado este domingo a la noche en el clásico en el que Peñarol ganó la Supercopa Uruguaya 2026 en la tanda de penales tras igualar 0-0 en los 120 minutos en el Estadio Centenario.

El golero venía de ser una buena figura en los tricolores atajando algunos penales que le dieron la clasificación en dos partidos a su club en la Copa de la Liga AUF.

Suárez le había dado la clasificación a Nacional atajando d os penas máximas contra Deportivo Maldonado y otras dos ante Cerro Largo, en tanto que contra Progreso atajó el primero.

Ignacio Suárez fue expulsado este domingo a la noche en el clásico ante Peñarol, desde el banco, cuando se terminó el alargue del clásico de la Supercopa Uruguaya 2026.

PEÑAROL El desafío de Franco Escobar a Eric Remedi antes de picar su penal en la victoria de Peñarol contra Nacional: "Pensé que no le daba"

SUPERCOPA ¿Cómo le fue a los participantes de la Supercopa Uruguaya en cada temporada? El dato que no favorece a Nacional en su aspiración de ir por el bicampeonato

Esta roja se suma a un historial realmente insólito del futbolista albo.

Es que con la de este domingo, recibió su tercera tarjeta roja ante Peñarol, sin haber jugado siquiera 1 minuto en esos encuentros.

La primera vez había sido el 11 de noviembre de 2023 cuando por el Torneo Clausura en el Gran Parque Central, Nacional igualó 2-2 frente a los aurinegros. A los 36 minutos vio la roja junto a Franco Fagúndez.

Allí fue el comienzo de ese periplo.

Ya la segunda expulsión sucedió el 20 de enero de 2025 en el primer clásico de ese año en el que ganó Nacional 3-1 por la Serie Río de la Plata. El encuentro se terminaba con triunfo, pero a los 90+6' vio la roja desde el banco.

Este domingo a la noche, nuevamente estando en el banco de relevos, Ignacio Suárez volvió a ser expulsado, por lo que llegó a tres rojas contra Peñarol, todas desde fuera de la cancha, y sin jugar ni 1 minuto.