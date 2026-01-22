El probable equipo de Nacional para enfrentar a Progreso este jueves, con caras nuevas y la base de juveniles que juega por la Copa de la Liga AUF

Nacional enfrenta a Progreso este jueves por la semifinal de la Copa de la Liga AUF , a las 20:30 horas en el Estadio Centenario, en un nuevo partido en el que el entrenador Jadson Viera utilizará un equipo con mayoría de juveniles.

Como lo ha hecho en los dos partidos previos del nuevo torneo de verano de la AUF, el DT tricolor nuevamente colocará una base de jugadores de las formativas del club, más habituales suplentes y algunas caras nuevas de futbolistas recientemente contratados.

El equipo tricolor volverá a tener en el arco a Ignacio Suárez , quien ha sido figura en este verano al ser clave en las dos tandas de penales que tuvo Nacional y en la que ganó sus series, primero ante Deportivo Maldonado y luego ante Cerro Largo , encuentros que terminaron con empates en los 90 minutos.

En defensa, el lateral derecho será Nicolás “Ojito” Rodríguez, uno de los nombres que el DT tiene para ese puesto.

Los centrales serán Paolo Calione y Tomás Viera, quienes han sido los dos zagueros titulares que ha utilizado Jadson Viera en el torneo.

Juan Pablo Patiño Juan Pablo Patiño en la cancha del Gran Parque Central en el primer amistoso que jugó Nacional en este 2026

Mientras que en el lateral izquierdo estará Juan Pablo Patiño, el futbolista colombiano.

En el medio estarán otros dos que repiten y que han tenido buenas actuaciones en el verano: Agustín Dos Santos y Luciano González.

Agustín Dos Santos Agustín Dos Santos Foto: Leonardo Carreño / FocoUy

Mientras que en ofensiva, la principal novedad será la presencia de Baltasar Barcia, uno de los fichajes del período de pases, junto a Tomás Verón Luppi, otro de los jugadores que llegaron en este mercado, el juvenil Rodrigo Martínez y el delantero Christian Ebere.

Baltasar Barcia en la práctica ante Danubio Baltasar Barcia en la práctica ante Danubio

De esa forma, el XI tricolor será con Ignacio Suárez; Nicolás Rodríguez, Paolo Calione, Tomás Viera y Juan Pablo Patiño; Agustín Dos Santos y Luciano González, Baltasar Barcia, Tomás Verón Luppi, Rodrigo Martínez y Christian Ebere.

El ganador de la serie se medirá en la final de la Copa de la Liga AUF ante el ganador de Peñarol vs Boston River, que juegan este viernes.

G_GyxEsWYAAVNXf Semifinales de la Copa de la Liga AUF

Nacional vuelve a jugar el sábado

Nacional volverá a jugar el próximo sábado, pero por la Serie Río de la Plata, a las 21:00 en el Gran Parque Central frente a Deportes Concepción de Chile.

El partido amistoso servirá como presentación del plantel 2026 de los tricolores y se espera que estén todas las nuevas figuras, entre ellas Maximiliano Silvera, quien llegó desde Peñarol.