Juan Cruz De los Santos no llega y este es el equipo, con sorpresas, de Nacional que preparó Jadson Viera para enfrentar a Juventud de Las Piedras por el Torneo Apertura

Los tricolores van por una victoria impostergable ante un equipo plagado de suplentes porque se juega todo en la Copa Libertadores de América

8 de marzo 2026 - 11:26hs
Nicolás López

Nicolás López

Foto: Dante Fernández/FocoUy

Nacional está listo para jugar en la tarde de este domingo desde la hora 17 ante Juventud de Las Piedras en el Parque Artigas de la ciudad pedrense por la quinta fecha del Torneo Apertura.

En ese contexto, al equipo de Jadson Viera no le salió nada y jugó mal.

Debido a ello, el técnico entrenó con varios cambios pensando en Juventud de Las PIedras, que jugará con un equipo plagado de suplentes, ya que el objetivo es clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América el próximo jueves cuando visite a Independiente Medellín tras igualar 1-1 como local.

El equipo que probó Jadson Viera

En la semana trascendió que Juan Cruz De los Santos, lesionado ante Peñarol, estaba casi pronto para volver.

Sin embargo, este domingo una fuente del club informó a Referí que el extremo finalmente no llegará a estar para este domingo ante Juventud de Las Piedras.

El equipo que probó Jadson Viera tiene algunas sorpresas, como el hecho de haber sacado a Maximiliano Silvera, de poco rendimiento hasta ahora, por más que aún no está claro si juega de titular o no.

Los 11 titulares del DT tricolor para este domingo y que probó en la Ciudad Deportiva Los Céspedes es con Luis Mejía; Juan de Dios Pintado, Agustín Rogel, Tomás Viera, Camilo Cándido; Mauricio Vera, Agustín Dos Santos, Rodrigo Martínez; Nicolás López; Tomás Verón Lupi y Maximiliano Gómez.

A su vez, en lugar del argentino Verón Lupi, por momentos colocó a Maximiliano Silvera, aunque todo apunta que estará en el banco de suplentes.

Nacional jadson viera Juventud de Las Piedras Diente López Torneo Apertura Juan Cruz de los Santos

