La conmovedora razón por la que Federico Valverde abrazó al preparador físico de Real Madrid tras su agónico gol para vencer a Celta de Vigo por LaLiga de España

El abrazo de Federico Valverde con el preparador físico de Real Madrid, Antonio Pintus, luego de su agónico gol ante Celta de Vigo por LaLiga de España

Federico Valverde jugó un gran partido el pasado viernes y le dio el triunfo de visita a Real Madrid, 2-1, con un gol en el minuto 90+4', en la última jugada del encuentro, para vencer de visitante a Celta de Vigo por LaLiga de España y seguir creyendo en el título.

Los merengues necesitaban como el aire una victoria para seguir de cerca a Barcelona en la punta y la consiguieron en la última jugada del compromiso con esa anotación de su capitán y jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa.

De esta manera, y con un encuentro de más jugado, Real Madrid sigue luchando palmo a palmo con su eterno rival, Barcelona, por la punta del certamen.

El abrazo del cariño

Ni bien anotó ese gol que le dio la victoria a Real Madrid en la hora ante Celta de Vigo de visitante en Balaídos, Federico Valverde fue a saludar y a abrazarse con una persona en el banco de suplentes.

Se trata del preparador físico Antonio Pintus quien lo abrazó emocionado.

El propio Pintus explicó después el motivo de ese gesto en su cuenta de Instagram. “Fede Valverde vino a abrazarme después del gol debido al fallecimiento de mi madre… Fede, eres un hombre noble y un gran jugador”.