Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras la sorpresiva derrota de Nacional contra Juventud en Las Piedras

Nacional perdió este domingo 3-1 contra Juventud en el Estadio Artigas de Las Piedras por la quinta fecha del Torneo Apertura, perdiéndose la posibilidad de igualar a Peñarol en la cima del certamen.

Los tricolores no pudieron recuperarse del duro golpe sufrido el domingo de la semana pasada contra Peñarol contra el que sucumbió 1-0 en el Gran Parque Central.

Tampoco aprovecharon el hecho de que los aurinegros no pudieron ganarle como locales el sábado a Danubio .

Este domingo, Nacional visitó Las Piedras a un equipo que por su participación en Copa Libertadores reservó a todos sus jugadores titulares.

El equipo de Jadson Viera, lejos de mejorar lo hecho ante Peñarol, empeoró en forma manifiesta.

El DT hizo cinco cambios, pero el equipo nunca le respondió.

De esta forma, Racing, que este domingo le ganó agónicamente a Cerro, Deportivo Maldonado y Peñarol son los líderes del Torneo Apertura con 10 puntos.

Esta situación puede cambiar este domingo cuando Central Español, líder en las tres primeras fechas, visite a Defensor Sporting en el estadio Luis Franzini.

Si el palermitano gana, volverá a ser nuevamente líder en solitario del certamen.