El Observador / Fútbol / POSICIONES

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras la sorpresiva derrota de Nacional contra Juventud en Las Piedras

Mirá cómo quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura luego de la dura caída que sufrió Nacional contra Juventud en Las Piedras

8 de marzo 2026 - 18:55hs
Nicolás López

Nicolás López

Foto: Gastón Britos/Focouy

Nacional perdió este domingo 3-1 contra Juventud en el Estadio Artigas de Las Piedras por la quinta fecha del Torneo Apertura, perdiéndose la posibilidad de igualar a Peñarol en la cima del certamen.

Nicolás López
NACIONAL

Juan Cruz De los Santos no llega y este es el equipo, con sorpresas, de Nacional que preparó Jadson Viera para enfrentar a Juventud de Las Piedras por el Torneo Apertura

Festejo de Juventud
TORNEO APERTURA

Juventud 3-1 Nacional: el tricolor tuvo una tarde catastrófica y tras la caída clásica, perdió contra un equipo suplente de los pedrenses

El equipo de Jadson Viera, lejos de mejorar lo hecho ante Peñarol, empeoró en forma manifiesta.

El DT hizo cinco cambios, pero el equipo nunca le respondió.

De esta forma, Racing, que este domingo le ganó agónicamente a Cerro, Deportivo Maldonado y Peñarol son los líderes del Torneo Apertura con 10 puntos.

Esta situación puede cambiar este domingo cuando Central Español, líder en las tres primeras fechas, visite a Defensor Sporting en el estadio Luis Franzini.

Si el palermitano gana, volverá a ser nuevamente líder en solitario del certamen.

