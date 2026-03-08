Dólar
El Observador / Fútbol / NACIONAL

La barra de Independiente de Medellín le agradeció a la de Nacional por su "hospitalidad" en Montevideo

Barras de Deportivo Independiente Medellín y Nacional posaron juntos en la Tribuna Abdón Porte del Gran Parque Central

8 de marzo 2026 - 16:14hs
Barras de Nacional con Deportivo Independiente Medellín

Foto: @rxn1998oficial

Foto: @rxn1998oficial

La barra de Deportivo Independiente Medellín publicó una foto en redes sociales con integrantes de la barra de Nacional, La Banda del Parque, en la Tribuna Abdón Porte del Gran Parque Central.

"En menos de 1 mes estuvimos 2 veces en Uruguay, agradecemos a la Banda Del Parque por su hospitalidad con la Banda Indigente", publicó la cuenta @rxn1998oficial.

Rexixtenxia Norte es el nombre de la barra del DIM.

Nicolás López
NACIONAL

Juan Cruz De los Santos no llega y este es el equipo, con sorpresas, de Nacional que preparó Jadson Viera para enfrentar a Juventud de Las Piedras por el Torneo Apertura

Alejo Cruz y Nicolás López 
TORNEO APERTURA

Juventud vs Nacional EN VIVO: el tricolor muestra enormes problemas y toma un nuevo gol contra los suplentes de los pedrenses, lo hizo Gonzalo Gómez

El pasado jueves volvieron a visitar Uruguay para empatar 1-1 contra Juventud de Las Piedras en el Gran Parque Central, en partido de ida por la ronda 3 de la Copa.

La revancha se jugará este jueves a la hora 21.30 en Medellín.

El ganador pasará a fase de grupos. El perdedor jugará en Copa Sudamericana.

La última barra colombiana que había visitado a Uruguay fue la de Millonarios que jugó la Serie Río de la Plata en Montevideo.

En ese caso, barras de Millonarios tuvieron un encuentro con barras de Peñarol.

Cuando jugaron contra River Plate en el Gran Parque Central, se enfrentaron con barras de Nacional en las afueras del recinto tricolor. Un hincha de Millonarios fue herido de bala.

En febrero del año pasado, barras de Nacional amigos de barras de Huracán y Nueva Chicago, en Argentina, fueron detenidos en Argentina por disturbios.

Nacional Independiente Medellín

