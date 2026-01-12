Dólar
El Observador / Fútbol / FÚTBOL

Incidentes entre hinchas de Nacional y Millonarios de Colombia en las inmediaciones del Gran Parque Central en el comienzo de los partidos de verano; mirá el video

En las inmediaciones del estadio tricolor hubo un cruce entre hinchas tricolores y parciales colombianos; mirá el video

12 de enero 2026 - 8:42hs

Incidentes entre hinchas de Nacional y Millonarios de Colombia en las inmediaciones del Gran Parque Central

En las inmediaciones del estadio tricolor, en una de las calles que da la avenida 8 de Octubre, hubo un cruce entre hinchas tricolores y parciales colombianos, con golpes y lanzamiento de proyectiles.

Captura de pantalla 2026-01-12 080613

El enfrentamiento llevó a la intervención policial con la presencia de un patrullero.

Además, los efectivos policiales hicieron disparos de al menos tres balas de goma para disipar el choque entre los hinchas.

Lucas Villalba fue presentado en Botafogo
URUGUAYOS

El ex Nacional Lucas Villalba fue presentado en Botafogo y dijo estar "tranquilo" con la prohibición de la FIFA a su nuevo club para hacer fichajes

Jadson Viera en la pretemporada 2026 de Nacional
NACIONAL

Nacional cierra la primera semana del año con un trabajo intensivo de Jadson Viera en Los Céspedes y prepara su debut el martes

Incidentes entre Nacional y Millonarios cerca del Parque Central.

Junto al video que circuló en las redes, se publicó una foto con referencia al “Skey”, el sector de la hinchada tricolor Los pibes del Skey, que se reúne en una plaza cercana al Gran Parque Central, con una pistola en una mano, una remera azul que parece ser una camiseta de Millonarios, y la leyenda “que aprendan a saber”.

El posible motivo del enfrentamiento es que entre los hinchas de Millonarios que llegaron al Gran Parque Central hubo parciales de Peñarol, con indumentaria y tatuajes alusivos a los carboneros.

Así se pudo ver en fotos que han circulado en las redes sociales en que se los ve en una de las tribunas del estadio de La Blanqueada.

El año pasado también hubo enfrentamientos en los torneos de verano realizados en Montevideo, entre hinchas de distintos equipos internacionales que llegan a Uruguay.

Nacional Millonarios Gran Parque Central River Plate

