Incidentes entre hinchas de Nacional y Millonarios de Colombia en las inmediaciones del Gran Parque Central en el comienzo de los partidos de verano; mirá el video

Junto al video que circuló en las redes, se publicó una foto con referencia al “Skey”, el sector de la hinchada tricolor Los pibes del Skey, que se reúne en una plaza cercana al Gran Parque Central, con una pistola en una mano, una remera azul que parece ser una camiseta de Millonarios, y la leyenda “que aprendan a saber”.
Hinchas de Peñarol con los de Millonarios
El posible motivo del enfrentamiento es que entre los hinchas de Millonarios que llegaron al Gran Parque Central hubo parciales de Peñarol, con indumentaria y tatuajes alusivos a los carboneros.
Así se pudo ver en fotos que han circulado en las redes sociales en que se los ve en una de las tribunas del estadio de La Blanqueada.