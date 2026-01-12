Incidentes entre hinchas de Nacional y Millonarios de Colombia en las inmediaciones del Gran Parque Central en el comienzo de los partidos de verano; mirá el video

Hinchas de Peñarol con los de Millonarios

Incidentes entre hinchas de Nacional y Millonarios de Colombia en las inmediaciones del Gran Parque Central

Volvieron los amistosos de verano y volvieron los líos por cruces entre hinchas afuera de los estadios. Como ocurrió el año pasado en el marco de amistosos internacionales de pretemporada , esta vez hubo enfrentamientos entre hinchas de Nacional y parciales de Millonarios de Colombia que este domingo enfrentó a River Plate argentino en el Gran Parque Central , en el marco de los Clásicos Sudamericanos de la Serie Río de la Plata.

En las inmediaciones del estadio tricolor, en una de las calles que da la avenida 8 de Octubre, hubo un cruce entre hinchas tricolores y parciales colombianos, con golpes y lanzamiento de proyectiles.

El enfrentamiento llevó a la intervención policial con la presencia de un patrullero.

Además, los efectivos policiales hicieron disparos de al menos tres balas de goma para disipar el choque entre los hinchas.

Incidentes entre Nacional y Millonarios cerca del Parque Central.

Junto al video que circuló en las redes, se publicó una foto con referencia al “Skey”, el sector de la hinchada tricolor Los pibes del Skey, que se reúne en una plaza cercana al Gran Parque Central, con una pistola en una mano, una remera azul que parece ser una camiseta de Millonarios, y la leyenda “que aprendan a saber”.

Hinchas de Peñarol con los de Millonarios

El posible motivo del enfrentamiento es que entre los hinchas de Millonarios que llegaron al Gran Parque Central hubo parciales de Peñarol, con indumentaria y tatuajes alusivos a los carboneros.

Así se pudo ver en fotos que han circulado en las redes sociales en que se los ve en una de las tribunas del estadio de La Blanqueada.

El año pasado también hubo enfrentamientos en los torneos de verano realizados en Montevideo, entre hinchas de distintos equipos internacionales que llegan a Uruguay.