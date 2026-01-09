Dólar
El Observador / Fútbol / URUGUAYOS

El ex Nacional Lucas Villalba fue presentado en Botafogo y dijo estar "tranquilo" con la prohibición de la FIFA a su nuevo club para hacer fichajes

El atacante ya entrenó con sus nuevos compañeros, entre los que está otro extricolor

9 de enero 2026 - 8:42hs
Botafogo presentó este jueves al extremo uruguayo y ex Nacional Lucas Villalba como nuevo jugador, pese a la prohibición de fichajes impuesta por la FIFA al club de Rio de Janeiro por deudas por la transferencia del argentino Thiago Almada en 2024.

La sanción de la FIFA entró en vigencia el 31 de diciembre.

"El 'transfer ban' es algo administrativo, que yo entiendo que se va a resolver, así que estoy tranquilo con eso, entrenando y haciendo lo que me gusta, que es jugar al fútbol", dijo Villalba, de 24 años, en conferencia de prensa.

Embed - AO VIVO | Coletiva de Apresentação | Lucas Villalba

El atacante llega al Fogão procedente de Nacional y ya entrenó con sus nuevos compañeros, entre los que está otro extricolor: Santiago Rodríguez.

Además, Villalba participó de un ping pong con el que se presentó ante sus nuevos hinchas.

Embed

La prohibición de la FIFA a Botafogo

Campeón del Mundial de Qatar 2022 con la selección de Argentina, Almada fichó en junio de 2024 con el Fogão, procedente del Atlanta United, e integró el plantel albinegro que ganó el Brasileirão y la Copa Libertadores en 2024.

El internacional albiceleste fue cedido después al Olympique de Lyon y definitivamente vendido al Atlético de Madrid, su actual club.

Ante reclamos del equipo estadounidense por el pago pendiente de 21 millones de dólares, la FIFA reportó la prohibición de nuevas contrataciones para el equipo brasileño en tres ventanas de transferencias.

Botafogo's Argentinian midfielder Thiago Almada celebrates after scoring during the Copa Libertadores all-Brazilian quarter-final second leg football match between Sao Paulo and Botafogo, at the Morumbi stadium in Sao Paulo, Brazil, on September 25, 2024.
Thiago Almada fue figura ante Sao Paulo

Thiago Almada fue figura ante Sao Paulo

El Botafogo, sin embargo, dijo en un comunicado que negociaba con el Atlanta United un acuerdo que le permitiese inscribir fichajes.

Comprado por el estadounidense John Textor en 2022, el equipo brasileño enfrenta dificultades económicas derivadas de la crisis financiera que estuvo a punto de costarle el descenso en Francia al Lyon, club que también estaba bajo control del magnate norteamericano.

Botafogo y Lyon pertenecen a la trasnacional de clubes Eagle Football Holdings y están enzarzados en disputas judiciales por deudas.

Textor, en medio de la crisis, fue apartado de la directiva del cuadro francés.

