El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Las tres roturas de ligamentos en sus rodillas de la nueva contratación, Gastón Togni: lo que preocupa en algunos sectores de Peñarol, previo a realizarse la revisión médica

El extremo izquierdo, quien también puede jugar como lateral por ese sector, fue oficializado en redes por los carboneros como la sexta alta para Diego Aguirre; en 2025 disputó 37 partidos

9 de enero 2026 - 17:00hs
Gastón Togni y Matías Aguirregaray
Gastón Togni y Matías Aguirregaray EFE/ Demian Alday Estévez

Peñarol anunció su sexta incorporación para la temporada que comienza cuando este viernes informó en sus redes sociales el alta del extremo izquierdo argentino Gastón Togni, quien se sumará al plantel que dirige Diego Aguirre en los próximos días, ya que aún permanece en el exterior.

Según pudo saber Referí, el futbolista también puede jugar como lateral por izquierda.

Además, ya jugó y le anotó a Peñarol en la goleada por la Copa Sudamericana por 4-1.

La preocupación por tres lesiones graves

En Peñarol esta contratación trajo nuevas diferencias en la interna de los dirigentes.

Como informó Referí, existe molestia en directivos opositores debido a que se enteraron de esta contratación a través de las redes sociales del club, aunque la oposición tiene un representante en la comisión de contrataciones del club que resolvió la llegada del futbolista argentino.

Más allá de esta molestia, según pudo saber Referí este viernes, también existe preocupación porque el futbolista, quien ahora tiene 28 años, pasó tres veces por el quirófano debido a que se rompió los ligamentos cruzados anteriores de sus rodillas en tres ocasiones.

Como se informó, Gastón Togni estuvo muy complicado con estas lesiones. Una entre febrero y octubre de 2019 (estuvo 246 días fuera de las canchas), la segunda entre marzo de 2020 y enero de 2021 (315 días) y otra entre marzo de 2024 y el 1° de enero de 2025 (279 días).

Si bien volvió a jugar y en 2025 disputó 37 partidos, anotando nueve goles y brindando tres asistencias, la preocupación, previo a realizarse aún la revisión médica en Peñarol, está planteada.

