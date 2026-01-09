Molestia en la oposición de Peñarol porque los dirigentes se enteraron de la contratación de Gastón Togni por las redes del club

El festejo de Gastón Togni en uno de los goles que le anotó a Peñarol con Defensa y Justicia

Peñarol anunció este viernes una nueva alta para su plantel con lo que será la llegada del extremo izquierdo argentino Gastón Togni , quien se sumará al plantel que dirige Diego Aguirre en los próximos días, ya que se encuentra en el exterior.

El futbolista se suma a las llegadas de Abel Hernández, Franco Escobar, Washington Aguerre, Sebastián Britos y Facundo Batista, ya oficializados , y a Matías Arezo, quien firmará su nuevo vínculo en horas, como informó Referí.

El anuncio de la llegada de Togni sorprendió a todos en el club porque no era un nombre que se había manejado públicamente. Pero no solo en hinchas y periodismo, sino también a los mismos dirigentes de Peñarol que integran la oposición en el consejo directivo, según pudo saber este viernes Referí.

Directivos que hoy son opositores a Ignacio Ruglio, se enteraron este viernes de la llegada de Togni, a través de los posteos que el club hizo en las redes sociales.

Según pudo saber Referí a través de los dirigentes, no solo se enteraron de esa manera, sino que desconocen los alcances del contrato, lo que está estipulado en el mismo y cuánto se le ofreció al jugador como sueldo, entre otros detalles, cuando el club ya anunció oficialmente su contratación en redes.

Por otra parte, el futbolista aún no se realizó la revisión médica, que se hará a su llegada a Montevideo, más allá de que en los precontratos se estipula que si hay algún problema de lesiones, el mismo no se firma.

Togni tiene dos operaciones de rodilla por rotura de ligamentos cruzados: una entre febrero y octubre de 2019 (estuvo 246 días fuera de las canchas) y otra entre marzo de 2024 y el 1° de enero de 2025 (279 días).

Luego de esto, jugó en Defensa y Justicia de Argentina y en Pachuca de México.

¿Quiénes integran el consejo directivo de Peñarol en 2026?

El consejo directivo de Peñarol en su último año de gestión de la segunda administración del presidente Ruglio, lo integran por el oficialismo, Ruglio, el vicepresidente Eduardo Zaidensztat, Jorge Nirenberg, Alejandro González y Marcelo Solomita, y la alianza la integran Evaristo González, Guillermo Varela, Rodolfo Catino, Santiago Sánchez y Nicolás Ghizzo (quien alterna en el consejo con Fernando Jacobo), con Edgardo Novick.