Dólar
Compra 37,70 Venta 40,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / PEÑAROL

Molestia en la oposición de Peñarol porque los dirigentes se enteraron de la contratación de Gastón Togni por las redes del club

Este viernes se oficializó la sexta alta para el equipo que dirige Diego Aguirre, pero generó diferencias en la interna del consejo directivo

9 de enero 2026 - 14:24hs
El festejo de Gastón Togni en uno de los goles que le anotó a Peñarol con Defensa y Justicia

El festejo de Gastón Togni en uno de los goles que le anotó a Peñarol con Defensa y Justicia

Dante Fernández / AFP

Peñarol anunció este viernes una nueva alta para su plantel con lo que será la llegada del extremo izquierdo argentino Gastón Togni, quien se sumará al plantel que dirige Diego Aguirre en los próximos días, ya que se encuentra en el exterior.

El anuncio de la llegada de Togni sorprendió a todos en el club porque no era un nombre que se había manejado públicamente. Pero no solo en hinchas y periodismo, sino también a los mismos dirigentes de Peñarol que integran la oposición en el consejo directivo, según pudo saber este viernes Referí.

Un grupo de dirigentes de Peñarol se enteraron por las redes sociales

Directivos que hoy son opositores a Ignacio Ruglio, se enteraron este viernes de la llegada de Togni, a través de los posteos que el club hizo en las redes sociales.

Matías Arezo 
PEÑAROL

Matías Arezo se dio el gusto, arregló con Peñarol y espera empezar a entrenar entre este viernes y el domingo

Sebastián Rodríguez en su pasaje por Peñarol 
PEÑAROL

Peñarol se ilusiona con el regreso de un jugador que hizo la diferencia en el mediocampo

Según pudo saber Referí a través de los dirigentes, no solo se enteraron de esa manera, sino que desconocen los alcances del contrato, lo que está estipulado en el mismo y cuánto se le ofreció al jugador como sueldo, entre otros detalles, cuando el club ya anunció oficialmente su contratación en redes.

Por otra parte, el futbolista aún no se realizó la revisión médica, que se hará a su llegada a Montevideo, más allá de que en los precontratos se estipula que si hay algún problema de lesiones, el mismo no se firma.

Togni tiene dos operaciones de rodilla por rotura de ligamentos cruzados: una entre febrero y octubre de 2019 (estuvo 246 días fuera de las canchas) y otra entre marzo de 2024 y el 1° de enero de 2025 (279 días).

Luego de esto, jugó en Defensa y Justicia de Argentina y en Pachuca de México.

¿Quiénes integran el consejo directivo de Peñarol en 2026?

El consejo directivo de Peñarol en su último año de gestión de la segunda administración del presidente Ruglio, lo integran por el oficialismo, Ruglio, el vicepresidente Eduardo Zaidensztat, Jorge Nirenberg, Alejandro González y Marcelo Solomita, y la alianza la integran Evaristo González, Guillermo Varela, Rodolfo Catino, Santiago Sánchez y Nicolás Ghizzo (quien alterna en el consejo con Fernando Jacobo), con Edgardo Novick.

Temas:

Peñarol Diego Aguirre Ignacio Ruglio Gastón Togni

Seguí leyendo

Las más leídas

El disparo de Valverde que terminó en el 1-0 para el Real Madrid
ESPAÑA

El golazo de tiro libre de Federico Valverde contra Atlético de Madrid por la Supercopa de España: mirá el video; los merengues clasificaron a la final con Barcelona

Christian Ebere celebra su gol para Nacional ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya
COPA DE LA LIGA AUF

Nacional vs Deportivo Maldonado cambia de escenario; la buena noticia para los hinchas tricolores que están en Montevideo para el partido de la Copa de la Liga AUF

Sebastián Rodríguez en su pasaje por Peñarol 
PEÑAROL

Peñarol se ilusiona con el regreso de un jugador que hizo la diferencia en el mediocampo

Federico Valverde habla con Diego Simeone después de la provocación del entrenador al futbolista Vinicius Jr en la semifinal de la Supercopa de España entre Real Madrid y Atlético Madrid
SUPERCOPA DE ESPAÑ

El momento caliente de la final de la Supercopa: la discusión entre Vinicius y Diego Simeone, y la defensa de Federico Valverde en modo capitán de Real Madrid

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos