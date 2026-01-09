Peñarol sigue buscando nuevos jugadores para sumar a la lista de altas para lo que será la temporada 2026 en la que buscará sí o sí ser campeón de la Liga AUF Uruguaya luego de haberla perdido ante el eterno rival, Nacional, y también, volver a hacer una buena campaña en la Copa Libertadores con Diego Aguirre, como ocurrió en los últimos dos años.
Peñarol se ilusiona con el regreso de un jugador que hizo la diferencia en el mediocampo
El equipo de Diego Aguirre se refuerza en el mercado de pases, mientras Peñarol completa su primera semana de entrenamiento en Los Aromos