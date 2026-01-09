Dólar
Peñarol se ilusiona con el regreso de un jugador que hizo la diferencia en el mediocampo

El equipo de Diego Aguirre se refuerza en el mercado de pases, mientras Peñarol completa su primera semana de entrenamiento en Los Aromos

9 de enero 2026 - 13:33hs
Sebastián Rodríguez en su pasaje por Peñarol 

Federico Gutiérrez

Peñarol sigue buscando nuevos jugadores para sumar a la lista de altas para lo que será la temporada 2026 en la que buscará sí o sí ser campeón de la Liga AUF Uruguaya luego de haberla perdido ante el eterno rival, Nacional, y también, volver a hacer una buena campaña en la Copa Libertadores con Diego Aguirre, como ocurrió en los últimos dos años.

Sebastián Rodríguez habló con Peñarol

Sebastián Rodríguez rescindió contrato en las últimas horas con Universidad de Chile, el club en el que estaba jugando.

Según pudo saber Referí, el futbolista está dispuesto a volver al fútbol uruguayo y mantuvo conversaciones con allegados a Peñarol.

En los carboneros, durante su pasaje en 2023, disputó 43 encuentros y convirtió nueve goles, con historial clásico positivo ante Nacional.

Se trata de un futbolista que marca la diferencia en la mitad de la cancha, pero eso le puede jugar en contra a los carboneros.

Es que al futbolista de 33 años, también lo pretenden Liga Deportiva Universitaria de Quito y Barcelona de Guayaquil.

