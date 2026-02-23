Dólar
Mina Bonino dio a conocer el sexo y el nombre del tercer hijo que tendrá con Federico Valverde

La pareja del futbolista de Real Madrid y de la selección uruguaya, aprovechó su programa de streaming para contar la noticia

23 de febrero 2026 - 14:22hs
El apoyo de Mina Bonino a Federico Valverde

Mina Bonino, la pareja de Federico Valverde, dio a conocer en las últimas horas el sexo del tercer hijo que tendrá con el futbolista de Real Madrid y de la selección uruguaya.

"El tercer gol del partido, pero nuestro tercer bebé en camino. Hala Madrid", escribió Valverde en su cuenta de Instagram.

Esperan una niña

Mina Bonino aprovechó el programa de streaming en el que aparece, "La Mina de la gente" que sale por Barro Stream, para contar el sexo de su próximo hijo.

Allí, además de informar que está de 12 semanas de embarazo, agregó que "es una nena. Voy a ser mamá de una nena, ¡no lo puedo creer!".

A su vez, tras la emoción de contarlo, agregó que con Federico Valverde eligieron el nombre.

Se llamará Bruna, por lo que sus tres hijos tendrán nombres que empiezan con "B".

Mina Bonino y Valverde volverán a ser padres a comienzos del mes de setiembre.

Temas:

Federico Valverde Mina Bonino real madrid selección uruguaya

