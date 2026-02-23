Mina Bonino dio a conocer el sexo y el nombre del tercer hijo que tendrá con Federico Valverde

El apoyo de Mina Bonino a Federico Valverde

Mina Bonino, la pareja de Federico Valverde , dio a conocer en las últimas horas el sexo del tercer hijo que tendrá con el futbolista de Real Madrid y de la selección uruguaya.

Hace una semana, el volante celeste compartió en sus redes la noticia que volverá a ser papá y que espera a un nuevo hijo o hija, que será hermano de Benicio y Bautista.

"El tercer gol del partido, pero nuestro tercer bebé en camino. Hala Madrid", escribió Valverde en su cuenta de Instagram.

Mina Bonino aprovechó el programa de streaming en el que aparece, "La Mina de la gente" que sale por Barro Stream, para contar el sexo de su próximo hijo.

Allí, además de informar que está de 12 semanas de embarazo, agregó que "es una nena. Voy a ser mamá de una nena, ¡no lo puedo creer!".

A su vez, tras la emoción de contarlo, agregó que con Federico Valverde eligieron el nombre.

Se llamará Bruna, por lo que sus tres hijos tendrán nombres que empiezan con "B".

Mina Bonino y Valverde volverán a ser padres a comienzos del mes de setiembre.