La Asamblea General aprobó la instalación de una comisión especial para indagar en la compra de patrullas oceánicas

La Asamblea General aprobó por unanimidad de los legisladores presentes la instalación de una comisión especial, de carácter bicameral, que investigará todo lo relacionado a la compra de patrulleras oceánicas para la Armada uruguaya desde 2010 hasta la rescisión del contrato con el astillero español Cardama.
La moción fue acordada tras una ardua negociación el viernes pasado entre oficialismo y oposición para poder instalar una sola comisión especial por este tema