Nacional / CARDAMA

La Asamblea General aprobó la instalación de una comisión especial para indagar en la compra de patrullas oceánicas

La moción fue acordada tras una ardua negociación el viernes pasado entre oficialismo y oposición para poder instalar una sola comisión especial por este tema

23 de febrero 2026 - 15:23hs
Asamblea General
Foto: captura Youtube

La Asamblea General aprobó por unanimidad de los legisladores presentes la instalación de una comisión especial, de carácter bicameral, que investigará todo lo relacionado a la compra de patrulleras oceánicas para la Armada uruguaya desde 2010 hasta la rescisión del contrato con el astillero español Cardama.

El planteo fue aprobado por 127 votos en 127 legisladores presentes, luego de que se levantara especialmente el receso parlamentario para aprobar esta moción, que fue producto de un acuerdo político entre oficialismo y oposición para desactivar la creación de dos comisiones investigadoras en cada una de las cámaras sobre un mismo tema.

La moción leída en la sesión de este lunes –presidida por la vicepresidenta Carolina Cosse– establece la creación de una "comisión especial de la Asamblea General a los efectos de investigar y analizar el proceso de adquisición de patrulleros oceánicos iniciados en 2010 hasta 2026".

Tal como se había acordado, la comisión estará integrada por 17 miembros y tendrá un plazo de seis meses para expedirse.

La mayoría será del Frente Amplio, pero la comisión será presidida por un integrante de la Coalición Republicana.

Temas:

Patrullas oceánicas Asamblea General Cardama

