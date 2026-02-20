Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Nacional / PARLAMENTO

Oposición propone investigadora bicameral por caso Cardama para cuidar "institucionalidad" del Parlamento

El Frente Amplio propone instalar una investigadora por este tema en el Senado y la oposición se disponía a hacer lo propio en Diputados

20 de febrero 2026 - 16:12hs
Fachada Palacio Legislativo. Archivo

Con el objetivo de “simplificar” las indagatorias en relación a la polémica compra de las patrulleras oceánicas a la empresa Cardama y “cuidar la institucionalidad del Parlamento”, la Coalición Republicana propuso al oficialismo crear una comisión investigadora bicameral y no una en cada cámara como estaba previsto

“Esta propuesta no tiene que ver con los matices ni con las tácticas que tiene cada uno en torno al tema. Se trata de cuidar la institucionalidad del Parlamento porque no tiene sentido trabajar meses y meses ocupando el Senado y Diputados cuando el país tiene tantos temas importantes para abordar”, dijo a El Observador el senador nacionalista Carlos Camy. El Frente Amplio se encuentra analizando la propuesta.

En caso de que se llegue a un acuerdo en este sentido, se suspendería la sesión prevista para esta tarde en la que el oficialismo se aprestaba a proponer la instalación de una comisión en la Cámara Alta. También se suspendería el planteo que el lunes próximo los opositores planeaban realizar en la Cámara de Diputados.

Mientras la izquierda quiere centrar el abordaje del tema a los años de la administración de Luis Lacalle Pou en los que se concretó el contrato que el gobierno de Yamandú Orsi quiere dejar sin efecto, la oposición pretende revisar lo ocurrido en torno al tema desde 2005.

Cardama parlamento Coalición republicana Frente Amplio Senado

