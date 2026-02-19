Dólar
/ Nacional / PARLAMENTO

Senadora Graciela Bianchi anunció que no concurrirá a reunión de la preinvestigadora por Cardama y acusa al FA de incumplir plazos

Las preinvestigadoras tienen 48 horas para expedirse y elaborar informes; en el caso de la del Senado fue instalada el miércoles 18 de febrero a las 08:30

19 de febrero 2026 - 15:40hs
Graciela BIanchi. Archivo

Graciela BIanchi. Archivo

Foto: Inés Guimaraens

La senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, anunció que no concurrirá a la sesión de la comisión preinvestigadora del caso Cardama que funciona en la Cámara de Senadores porque entiende que el Frente Amplio (FA) la convocó de manera "ilegal y antirreglamentaria", antes del vencimiento del plazo que existe para presentar informes.

Bianchi compartió en sus redes sociales el correo que hizo llegar a los demás miembros de la comisión preinvestigadora –integrada por los oficialistas Eduardo Brenta y Nicolás Viera– anunciando su decisión de no concurrir a la reunión y, en su lugar, presentarse a las 08:30 del viernes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gbianchi404/status/2024546942181605544&partner=&hide_thread=false

El reglamento de la cámara establece que las comisiones preinvestigadoras están integradas por tres miembros y que cuentan con 48 horas para expedirse, y elevar informes a la Presidencia de la Cámara, para que en la primera sesión que se realice sean puestos a consideración. Una vez cumplidos estos pasos, podrá quedar instalada una investigadora.

En este caso, la comisión se instaló el pasado miércoles 18 de febrero a las 08:30.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gbianchi404/status/2024549573121786340&partner=&hide_thread=false

Por esta razón, Bianchi consideró que se están "incumpliendo los plazos legales y reglamentarios para sesionar", y "lo más grave" que se está desconociendo el "derecho de las minorías a utilizar dichos plazos para poder tener los conocimientos de fondo para tomar la decisión sobre la instalación o no de una Comisión Investigadora sobre el mismo tema".

En sus redes sociales, Bianchi señaló que recibió 21 minutos después de las 14 de este jueves "cientos de hojas" de "presuntos informes jurídicos, de prensa y documentos en general" referidos al caso Cardama.

"Sin plazo para estudiar, prejuzgando y negando a las minorías el derecho al amparo de nuestro sistema jurídico.LAS DEMOCRACIAS SE DESTRUYEN DESDE ADENTRO", escribió en X.

