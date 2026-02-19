Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
lluvia ligera
Viernes:
Mín  21°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / Tribunal de Cuentas

Tribunal de Cuentas observó reformulación del contrato del proyecto Neptuno impulsada por el gobierno de Orsi

El tribunal, por mayoría, entiende que se modificó sustancialmente el objeto del contrato

19 de febrero 2026 - 16:58hs
Planta de Aguas Corrientes
Planta de Aguas Corrientes Carlos Pazos

El Tribunal de Cuentas decidió observar por mayoría la renegociación del contrato del proyecto Neptuno impulsada por el gobierno de Yamandú Orsi por “cambios sustanciales” en el objeto, según informó a El Observador el presidente del organismo, Francisco Gallinal.

El Tribunal entiende que cuando se renegocia un contrato no se puede modificar el objeto pero en este caso se cambiaron muchas cosas como el lugar, el precio y hasta el mantenimiento de la infraestructura.

Tal como informó El País, la votación fue por mayoría 4 a 3 con el respaldo del presidente Gallinal y de los tres ministros que responden a la coalición. Los tres ministros del Frente Amplio votaron en contra de la observación.

Más noticias
Sebastián Da Silva. Archivo
PARLAMENTO

Da Silva planteará a la bancada de su partido no votar acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea hasta tener más información

Mario Lubetkin durante la interpelación en la comisión permanente
INTERPELACIÓN

A más de un mes de la decisión de EEUU, el gobierno no tiene novedades sobre los motivos del congelamiento de visas de inmigrantes

Gallinal explicó que con todos los cambios que se hicieron la licitación hubiera sido otra y podrían haber participado otras empresas. “Lesiona la igualdad de los oferentes”, aseguró.

El gobierno de Luis Lacalle Pou firmó en febrero de 2025, en plena transición de gobierno, un contrato con el consorcio Aguas de Montevideo SA por el que se planteaba construir una planta potabilizadora en la zona de Arazatí que tomara agua del Río de la Plata.

Al asumir, el gobierno encabezado por Yamandú Orsi renegoció el contrato con el consorcio y decidió realizar la planta en Aguas Corrientes –mismo lugar donde ya está la actual–, seguir tomando agua del Santa Lucía y realizar otras obras como otra potabilizadora más pequeña en el arroyo Solís Chico y la represa de Casupá (que queda por fuera del contrato).

Ante la observación, el gobierno puede de todas formas reiterar el gasto.

Temas:

Tribunal de Cuentas Proyecto Neptuno OSE agua potable

Seguí leyendo

Las más leídas

Valizas
LUTO

Tragedia en Rocha: un niño de seis años murió mientras se encontraba junto a su familia en la playa de Valizas

Puente Santa Lucía sobre ruta 1 (archivo).
RECLAMO

Demanda millonaria por ruta 1: avanza el arbitraje internacional contra Uruguay

Carnaval: llega uno de los momentos de mayor tensión, la divulgación de la lista de los que pasan a la Liguilla 2026, que serán 24 de los 40 elencos.
CARNAVAL 2026

Expectativa por el primer fallo del jurado del concurso de carnaval: ¿quiénes clasificarán a la liguilla?

El anuncio de Canal 10
REALITY SHOW

Canal 10 anunció quién será el conductor del primer Gran Hermano Uruguay

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos