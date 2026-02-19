Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Peñarol fue multado nuevamente: sus hinchas le tiraron una petaca al golero de Central Español y generaron otra sanción

19 de febrero 2026 - 18:00hs
La hinchada de Peñarol en el Campus de Maldonado

Foto: Gastón Britos/Focouy

La hinchada de Peñarol le generó una nueva multa en un nuevo episodio de violencia en las canchas del fútbol uruguayo. El hecho que generó el castigo se dio el pasado domingo en el Campus de Maldonado donde el aurinegro perdió 2-1 contra Central Español por la segunda fecha del Torneo Apertura.

Una petaca cayó cerca del golero de Central, el brasileño Rodolfo Alves.

Después arrojaron una botella de plástico que cayó cerca del capitán palermitano Alejandro Villoldo.

Eduardo Darias 
PEÑAROL

La lesión de Eduardo Darias en Peñarol que lo pone muy en duda para jugar ante Nacional el clásico del Torneo Apertura el 1° de marzo

José Neris durante su paso por Torque
ARGENTINA

El ex Peñarol José Neris habló tras su polémica recisión de contrato con Colón de Santa Fe: "No fui integrado a los entrenamientos" y "no percibí mi salario"

El futbolista Eric Remedi tuvo que acercarse a los parciales aurinegros para pedirles calma.

El juez Leodán González se vio obligado a detener el partido por unos minutos.

Tras el feriado de carnaval, la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) analizó el caso el miércoles por la noche y sin darle instrucción decidió imponerle una multa a Peñarol.

La misma fue de 35 unidades reajustables (UR) que al valor de febrero, que es $ 1.851,83, equivale a $ 64.814.

Esto configura una segunda sanción para Peñarol en la temporada ya que en el clásico de la Supercopa Uruguaya, el club fue multado en 200 UR por las violaciones reglamentarias protagonizadas por sus parciales.

El monto de esa multa fue de $ 370.366.

Es decir que en apenas tres partidos oficiales jugados en la temporada, la hinchada de Peñarol ya le hizo pagar al club $ 435.180.

La dirigencia y el área de seguridad de Peñarol deberán trabajar fuerte puertas adentro para que este tipo de incidentes no se reiteren ni se agraven.

Apercibimiento para Nacional

Multado en 180 UR por los incidentes del clásico de la Supercopa, Nacional fue apercibido el miércoles por la Comisión por el ingreso, por parte de sus hinchas al Gran Parque Central, en ocasión del partido ante Racing, con banderas más grandes al tamaño permitido.

Por la misma razón fue apercibido Liverpool.

Danubio también recibió una advertencia por el comportamiento de su parcialidad.

Multa para Cerro

También temprano en la temporada, Cerro recibió una multa por el comportamiento de sus hinchas y el ingreso de banderas prohibidas.

El albiceleste recibió una multa de 25 UR, la cual asciende a $ 46.296.

En materia de sanciones a jugadores de Cerro, Cristian Barros, Brahian Alemán y el entrenador Nelson Abeijón recibieron un partido de suspensión por sus expulsiones en las dos primeras fechas del Apertura.

La expulsión de Ayrton Cougo en Progreso ante Deportivo Maldonado fue instruida y se analizará la cantidad de partidos que recibirá como castigo.

El gaucho logró la rehabilitación de Agustín Pinheiro y Hernán Carroso.

