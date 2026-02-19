Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
lluvia ligera
Viernes:
Mín  21°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / PARLAMENTO

Sin la oposición, comisión recomendó por "unanimidad" instalar una investigadora en el Senado por el caso Cardama

La recomendación será tratada en una sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores este viernes; la nacionalista Bianchi acusó al Frente Amplio de violar el reglamento y no respetar el plazo máximo que tenía para elaborar un informe en minoría

19 de febrero 2026 - 19:07hs
Cámara de Senadores

Cámara de Senadores

Foto: Gastón Britos / FocoUy

Los dos senadores del Frente Amplio (FA) que integran la comisión preinvestigadora por el caso Cardama, Nicolás Viera y Eduardo Brenta, resolvieron "por unanimidad" recomendar a la Cámara de Senadores instalar una investigadora sobre este tema, tras la denuncia presentada por Sebastián Sabini.

Es que según el reglamento la preinvestigadora tiene 48 horas para elaborar los informes y elevarlos a la Presidencia de la cámara. La preinvestigadora se había instalado el miércoles 18 de febrero a las 08:30, por lo que el plazo máximo culminaba este viernes 08:30.

Más noticias
Graciela BIanchi. Archivo
PARLAMENTO

Senadora Graciela Bianchi anunció que no concurrirá a reunión de la preinvestigadora por Cardama y acusa al FA de incumplir plazos

Astillero Cardama previo a la construcción de las OPV
CASO CARDAMA

"Preocupa la desprolijidad con que se mueve": Delpiazzo advirtió en 2024 a Ministerio de Defensa sobre Cardama

Sobre este último punto hay diferencias de interpretación entre oficialismo y oposición. Mientras Bianchi reclamó que la reunión de la comisión se celebrara el viernes a las 08:30, dado además que se habían enviado "cientos de hojas" con documentación sobre el caso Cardama a las 14:21 de este jueves, el Frente Amplio tiene una visión distinta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gbianchi404/status/2024549573121786340&partner=&hide_thread=false

El senador Viera argumentó que las 48 horas que da el reglamento son para "tomar una posición" respecto a la denuncia presentada.

"Necesitamos reunir a la comisión previo a las 08:30 para tomar una definición. La definición se tomó y es recomendarle al pleno de la cámara convocar a una comisión investigadora. La comisión acaba de terminar su trabajo con esta reunión, no hay más instancias de funcionamiento de la comisión", zanjó.

Y agregó que no es necesario en este punto "analizar el fondo del asunto", sino si la denuncia del senador Sabini era seria, oportuna y procedente.

"Si (Bianchi) hubiera participado la comisión, podría mañana haber elevado el informe si aclaraba antes que iba a hacer un informe en minoría. Lo que sucedió hoy es que la comisión elaboró un informe que fue votado por unanimidad", sostuvo Viera.

Temas:

Cardama Frente Amplio Cámara de Senadores Nicolás Viera

Seguí leyendo

Las más leídas

Puente Santa Lucía sobre ruta 1 (archivo).
RECLAMO

Demanda millonaria por ruta 1: avanza el arbitraje internacional contra Uruguay

Valizas
LUTO

Tragedia en Rocha: un niño de seis años murió mientras se encontraba junto a su familia en la playa de Valizas

Carnaval: llega uno de los momentos de mayor tensión, la divulgación de la lista de los que pasan a la Liguilla 2026, que serán 24 de los 40 elencos.
CARNAVAL 2026

Expectativa por el primer fallo del jurado del concurso de carnaval: ¿quiénes clasificarán a la liguilla?

El anuncio de Canal 10
REALITY SHOW

Canal 10 anunció quién será el conductor del primer Gran Hermano Uruguay

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos