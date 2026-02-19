Sin la oposición, comisión recomendó por "unanimidad" instalar una investigadora en el Senado por el caso Cardama

Los dos senadores del Frente Amplio (FA) que integran la comisión preinvestigadora por el caso Cardama , Nicolás Viera y Eduardo Brenta , resolvieron "por unanimidad" recomendar a la Cámara de Senadores instalar una investigadora sobre este tema, tras la denuncia presentada por Sebastián Sabini.

El trabajo de la preinvestigadora culminó con la votación unánime de los dos miembros oficialistas porque la senadora blanca Graciela Bianchi, que había sido designada para integrar ese ámbito, denunció públicamente al oficialismo por citar de forma "ilegal y antirreglamentaria" la reunión de este jueves.

Es que según el reglamento la preinvestigadora tiene 48 horas para elaborar los informes y elevarlos a la Presidencia de la cámara . La preinvestigadora se había instalado el miércoles 18 de febrero a las 08:30 , por lo que el plazo máximo culminaba este viernes 08:30.

Sobre este último punto hay diferencias de interpretación entre oficialismo y oposición . Mientras Bianchi reclamó que la reunión de la comisión se celebrara el viernes a las 08:30, dado además que se habían enviado "cientos de hojas" con documentación sobre el caso Cardama a las 14:21 de este jueves, el Frente Amplio tiene una visión distinta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gbianchi404/status/2024549573121786340&partner=&hide_thread=false Cientos de hojas de presuntos informes jurídicos, de prensa y documentos en general, nos llegaron a los integrantes de la Comisión Investigadora ayer a las 14:21. Es una falta de respeto al Sistema Institucional y a los legisladores hacerle creer a la ciudadanía que podemos… pic.twitter.com/L9amjbkKBw — Graciela Bianchi (@gbianchi404) February 19, 2026

El senador Viera argumentó que las 48 horas que da el reglamento son para "tomar una posición" respecto a la denuncia presentada.

"Necesitamos reunir a la comisión previo a las 08:30 para tomar una definición. La definición se tomó y es recomendarle al pleno de la cámara convocar a una comisión investigadora. La comisión acaba de terminar su trabajo con esta reunión, no hay más instancias de funcionamiento de la comisión", zanjó.

Y agregó que no es necesario en este punto "analizar el fondo del asunto", sino si la denuncia del senador Sabini era seria, oportuna y procedente.

"Si (Bianchi) hubiera participado la comisión, podría mañana haber elevado el informe si aclaraba antes que iba a hacer un informe en minoría. Lo que sucedió hoy es que la comisión elaboró un informe que fue votado por unanimidad", sostuvo Viera.