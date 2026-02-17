Caso Cardama: Frente Amplio se adelantó a la oposición y presentó moción para crear preinvestigadora en el Senado

La bancada de senadores del Frente Amplio decidió mover primero y ya presentó una solicitud ante la presidenta del Senado, Carolina Cosse, para crear una comisión preinvestigadora por el caso Cardama.

La solicitud, firmada por el senador Sebastián Sabini, plantea, según la moción a la que accedió El Observador, que "teniendo presente que el prestigio institucional de nuestro país se ha visto claramente afectado por la presunta comisión de un fraude contra el Estado, así como las irregularidades verificadas sobre el proceso de constitución y mantenimiento de las garantías, promuevo la creación de una Comisión Investigadora con el objetivo de aclarar todos los hechos y procedimientos relacionados al contrato suscrito entre la República Oriental del Uruguay y el Astillero Cardama".

La semana pasada el presidente Yamandú Orsi confirmó en conferencia de prensa que el gobierno decidió finalmente rescindir el contrato con el astillero español. Esto generó la reacción de la oposición, que durante el gobierno anterior firmó el contrato, y el senador blanco Martín Lema comenzó a trabajar para impulsar una comisión investigadora.

DEFENSA Rescisión de Cardama: la aprobación de la cuaderna maestra, una de las irregularidades que está en la mira y cuestionada por Bureau Veritas

CRUCE Jorge Díaz le respondió a Javier García por caso Cardama e ironizó con "el legado de Lacalle Pou"

La bancada del Partido Nacional tenía previsto afinar los detalles en una reunión de este miércoles de mañana pero, tal como informó El País, ya se habían asegurado el respaldo del resto de los partidos de la oposición para conseguir las mayorías necesarias en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, ahora el oficialismo movió primero y llevó el tema al Senado donde tiene mayoría.

En la moción presentada, el Frente Amplio señala una serie de incumplimientos por parte del astillero que quedaron plasmados en el informe del auditori Bureau Veritas.

"De constatarse veracidad en todos o en algunos de los puntos antes mencionados, el país queda expuesto a pérdidas cuantiosas, materiales e institucionales, porque cuando en un contrato estratégico se produce un encadenamiento de incumplimientos esenciales, el debate ya no es técnico: pasa a ser institucional y de responsabilidad porque falla el sistema de protección del Estado", dice la moción.

Desde la oposición cuestionan la decisión de rescindir el contrato y señalan "opacidad" en el proceso de denuncia al astillero. Tanto el exministro de Defensa, Javier García, principal impulsor del contrato con Cardama, como otros dirigentes del Partido Nacional aseguran que la decisión es política y que la intención es destruir lo impulsado por el gobierno de Luis Lacalle Pou.