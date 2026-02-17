Parlamento empezó a tratar acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea que, según Lubetkin, transformará a Uruguay en los próximos años

El canciller de la República, Mario Lubetkin. Archivo Foto: Dante Fernández/ FocoUy

El Parlamento uruguayo, a través de una comisión bicameral especial, empezó a tratar el acuerdo que firmó el Mercosur con la Unión Europea que, según el canciller Mario Lubetkin, transformará a Uruguay y su economía en los próximos años.

"Esto es la proyección de transformación de nuestro país en los próximos 5, 10, 15 o 20 años. Para que tengamos un Uruguay mucho más potente, poderoso, con más fuentes de trabajo", dijo el canciller en una rueda de prensa posterior a su comparecencia en la comisión.

Lubetkin destacó que la "inmensa mayoría" del sistema político uruguayo aprueba el acuerdo firmado con la Unión Europea, que llevó más de 25 años de negociaciones y fue impulsado durante los gobiernos de distintos partidos políticos.

La aspiración del gobierno es que Uruguay se convierta en el primer país del Mercosur en ratificar el acuerdo, algo que deberán hacer los demás países miembros del bloque latinoamericano y eventualmente también los de la Unión Europea, aunque en el viejo continente esto llevará más tiempo dadas las resistencias que existen.

"Creo que la ciudadanía va a tener en pocos días la grata sorpresa de saber que la inmensa mayoría del sistema político uruguayo aprueba algo que tiene que ver muy fuertemente con fuentes de trabajo, crecimiento", reivindicó Lubetkin. En el escenario más optimista el acuerdo podría ser refrendado por el Parlamento uruguayo la semana que viene, dijo el canciller.