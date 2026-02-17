Condenaron a uno de los delincuentes que intentó rapiñar una estación de servicio: su cómplice, que fue interceptado por policías, está grave

El momento en el que los delincuentes son interceptados

La Justicia condenó , mediante un acuerdo abreviado , a uno de los dos delincuentes que este lunes intentó rapiñar una estación de servicio ubicada en Avenida Garzón y Ruta 102 , entre el barrio montevideano Abayubá y La Paz, en Canelones.

El episodio se produjo sobre las seis de la mañana, mientras un policía retirado cargaba combustible y otro, de 42 años y que estaba fuera de servicio , estaba también en el lugar.

Uno de los delincuentes entró al local de la estación de servicio y, portando lo que parecía ser un arma de fuego (luego se supo que era una réplica), amenazó a los empleados para hacerse con la recaudación. El segundo delincuente lo esperó afuera, con la moto prendida .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cabezamartini/status/2023824651097448718&partner=&hide_thread=false Fiscalía de Flagrancia y Turno de 14º turno logró la condena del rapiñero de estación de servicio que se fugó. En proceso abreviado como autor penalmente responsable de un delito de RAPIÑA especialmente agravada por la pluriparticipación en grado de tentativa, imponiéndosele… pic.twitter.com/BdJs19nC48 — Diego Martini Lemos (@cabezamartini) February 17, 2026

Ambos funcionarios policiales presenciaron el intento de rapiña e intercedieron, lo que derivó en que uno de los delincuentes (el que había entrado a robar) fuera herido de bala. El segundo, que estaba en la moto, logró escapar, pero poco después fue detenido por la Policía porque portaba una tobillera electrónica debido a un proceso judicial en curso.

Finalmente, este delincuente fue condenado a 22 meses de prisión con cumplimiento efectivo.

El cómplice, que fue herido de bala en el intento de rapiña, está "internado en estado grave" y será detenido si recibe el alta médica, informó Fiscalía.