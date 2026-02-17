Dólar
/ Nacional / VIOLENCIA

Condenaron a uno de los delincuentes que intentó rapiñar una estación de servicio: su cómplice, que fue interceptado por policías, está grave

Ambos delincuentes fueron interceptados por agentes policiales que estaban en el lugar y vieron la escena; uno de los ladrones fue herido de bala y está grave, según informó la Fiscalía

17 de febrero 2026 - 15:34hs
El momento en el que los delincuentes son interceptados

El momento en el que los delincuentes son interceptados

La Justicia condenó, mediante un acuerdo abreviado, a uno de los dos delincuentes que este lunes intentó rapiñar una estación de servicio ubicada en Avenida Garzón y Ruta 102, entre el barrio montevideano Abayubá y La Paz, en Canelones.

Deberá cumplir con 22 meses de prisión, informó la Fiscalía General de la Nación.

El episodio se produjo sobre las seis de la mañana, mientras un policía retirado cargaba combustible y otro, de 42 años y que estaba fuera de servicio, estaba también en el lugar.

Uno de los delincuentes entró al local de la estación de servicio y, portando lo que parecía ser un arma de fuego (luego se supo que era una réplica), amenazó a los empleados para hacerse con la recaudación. El segundo delincuente lo esperó afuera, con la moto prendida.

Ambos funcionarios policiales presenciaron el intento de rapiña e intercedieron, lo que derivó en que uno de los delincuentes (el que había entrado a robar) fuera herido de bala. El segundo, que estaba en la moto, logró escapar, pero poco después fue detenido por la Policía porque portaba una tobillera electrónica debido a un proceso judicial en curso.

Finalmente, este delincuente fue condenado a 22 meses de prisión con cumplimiento efectivo.

El cómplice, que fue herido de bala en el intento de rapiña, está "internado en estado grave" y será detenido si recibe el alta médica, informó Fiscalía.

