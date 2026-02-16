Video: el momento en que dos policías repelen rapiña en estación de servicio y le disparan a los delincuentes

Un video muestra el accionar de dos policías que este lunes repelieron una rapiña en una estación de servicio ubicada en la intersección de Garzón y la Ruta 102, donde uno de los delincuentes resultó herido de bala en la cabeza.

De acuerdo con las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del lugar, divulgadas en primera instancia por Telenoche (Canal 4), se observa cómo dos delincuentes llegan en moto. Uno de ellos ingresa al local para cometer el asalto, mientras el otro permanece en el vehículo a la espera para darse a la fuga.

En el exterior se encontraba uno de los policías, retirado, quien extrajo un arma y aguardó la salida del asaltante. El segundo efectivo, en actividad y perteneciente a la Guardia Republicana, advirtió la situación y descendió del vehículo en el que se encontraba estacionado junto a uno de los surtidores.

Cuando el ladrón salió del comercio, ambos efectivos le dieron la voz de alto. Según las imágenes, el delincuente hizo caso omiso y extrajo un arma, tras lo cual uno de los policías efectuó un disparo que impactó en su cabeza.

Minutos después, los efectivos se acercaron para retirarle el arma y constataron que se trataba de un arma de fogueo. Las imágenes pueden herir la sensibilidad. Estación de servicio - Telenoche Telenoche (Canal 4)