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Ola de protestas en Bolivia: la decisión de Conmebol con los tres partidos de Copa Libertadores y Sudamericana que debían jugarse en ese país esta semana

Los bloqueos de carreteras para acceder a la ciudad de La Paz en protesta contra el gobierno de Bolivia persisten este domingo

18 de mayo de 2026 7:30 hs
Mujeres mineras en una marcha en La Paz el pasado 14 de mayo

Mujeres mineras en una marcha en La Paz el pasado 14 de mayo

Foto: AFP

La Conmebol trasladó a Paraguay el domingo las localías de dos partidos de la Copa Sudamericana y uno de la Copa Libertadores, previstos para esta semana en Bolivia, debido a la ola de protestas en el país altiplánico.

Los bloqueos de carreteras para acceder a la ciudad de La Paz en protesta contra el gobierno de Bolivia persisten este domingo, pese a los intentos del ejército y la policía para disolver las manifestaciones.

Aunque el gobierno del presidente centroderechista Rodrigo Paz firmó acuerdos con algunos sectores movilizados, otros llamaron a reforzar las medidas de presión.

Conmebol trasladó a Paraguay tres partidos de Copa Libertadores y Sudamericana previstos en Bolivia esta semana
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En su sitio web, la Conmebol informó el cambio de estadio de los partidos Independiente Petrolero-Botafogo y Blooming-Carabobo, previstos el miércoles y jueves respectivamente en Sucre y Santa Cruz por la Sudamericana; y el Always Ready-Mirassol, el martes en El Alto, por la Libertadores.

Los tres encuentros pasarán a jugarse en Asunción, la capital de Paraguay, en los mismos días.

Desde inicios de mayo, obreros, campesinos, maestros de escuela, indígenas y transportistas exigen aumentos salariales, la estabilización de la economía, la no privatización de empresas e incluso la renuncia del presidente Paz.

Bolivia atraviesa su peor crisis económica en cuatro décadas provocada por una grave escasez de dólares. La inflación interanual fue de 14% en abril.

Con casi todos las rutas de acceso cerradas, en los mercados de La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, los precios de varios alimentos perecederos se dispararon en la última semana.

AFP

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