Jonas Vingegaard ganó la novena etapa del Giro de Italia; mirá cómo le fue al uruguayo Thomas Silva que este sábado había acariciado el podio

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) se impuso en solitario en la novena etapa del Giro de Italia, disputada entre Cervia y Corno alle Scale este domingo, después de dejar atrás a Felix Gall (Decathlon) en la subida final. Por su parte, el uruguayo Thomas Silva, quien había sido cuarto el sábado, terminó en el puesto 132.

El tercero en la meta fue el gregario del danés Davide Piganzoli. A pesar del esfuerzo de Vingegaard, el líder Afonso Eulálio (Bahrain) demostró tener buenas piernas en Corno alle Scale y entró en quinta posición, a 41 segundos del danés, por lo que conserva un día más el maillot rosa.

La proximidad de la jornada de descanso parecía invitar a movimiento en el pelotón desde el principio, si bien con la amenaza de la subida a Corno alle Scale (de primera categoría, 10,8 kilómetros al 6,1 % de pendiente media) con la que terminaría la etapa.

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Una etapa de idas y vueltas, y Thomas Silva bajó en la general

Después de algunos intentos tímidos de formar la escapada, se consolidó una fuga de ocho corredores con doble presencia de Movistar Team, con Lorenzo Milesi y Einer Rubio, además de Jonas Geens (Alpecin), Martin Marcellusi (Bardiani), Tim Naberman (Picnic), Mattia Bais (Polti), Sakarias Koller Loland (Uno-X) y Davide Ballerini (Astana).

El pelotón consintió que los escapados se alejaran por el tramo llano, teniendo en cuenta que Milesi y Rubio, los mejor colocados de la general, estaban a más de 24 minutos del líder.

A falta de cerca de 75 kilómetros para la meta, un muy activo Giulio Ciccone (Lidl-Trek) saltó desde el pelotón, y Diego Ulissi (Astana) y Toon Aerts (Lotto Intermarché) se unieron a su rueda. Quince kilómetros más adelante, antes del esprint intermedio, lograron engancharse a los ocho de cabeza.

Todo iba a cambiar en el tramo final de la carrera, con la subida encadenada a Querciola y Corno alle Scale. En cuanto la carretera picó hacia arriba, se quedaron solos en la parte delantera Ciccone, Toon Aerts, Milesi, Einer Rubio y Diego Ulissi, manteniendo dos minutos de ventaja respecto al pelotón.

A falta de menos de dos kilómetros, Ciccone fue atrapado y adelantado por Felix Gall (Decathlon) y Jonas Vingegaard (Visma), los que venían más fuertes del pelotón. El danés, en el tramo más duro de la subida, dejó atrás a su compañero de ataque y dio un golpe sobre la mesa para sumar su segunda victoria en este Giro, de nuevo en la montaña.

Así, el uruguayo quedó muy relegado a la posición 132 de esta etapa y bajó al puesto 64 de la general. Quedó a 54 minutos y 56 segundos del líder, el portugués Eulálio.

Este lunes, el Giro vivirá su segunda jornada de descanso. La carrera se retomará el martes con la contrarreloj individual. Los 42 kilómetros entre Viareggio y Massa son completamente llanos y sin grandes dificultades técnicas, ideales para los especialistas y que harán sufrir a los más escaladores.