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Giro de Italia: en la primera etapa de alta montaña, el favorito Vingegaard fue el ganador y el uruguayo Thomas Silva llegó con el pelotón

El máximo aspirante a la victoria final comenzó a mostrar sus credenciales para ganar el Giro de Italia

15 de mayo de 2026 13:39 hs
Jonas Vingegaard&nbsp; al ganar la séptima etapa del Giro de Italia

Jonas Vingegaard  al ganar la séptima etapa del Giro de Italia

Foto: AFP

Máximo aspirante a la victoria final, el danés Jonas Vingegaard se impuso en solitario la 7ª etapa del Giro de Italia este viernes en la cima del Blockhaus, en la primera llegada en alto de esta 109ª edición de la Corsa Rosa.

El portugués Afonso Eulálio conservó la maglia rosa de líder de la general.

Por su parte, el uruguayo Thomas Silva llegó en el puesto 112, en el pelotón principal, a 23:25 minutos del ganador. En la general cayó 16 lugares, ubicándose 56°.

Thomas Silva y los ciclistas de Visma, con Jonas Vingegaard, en el Giro de Italia 2026
Thomas Silva y los ciclistas de Visma, con Jonas Vingegaard, en el Giro de Italia 2026

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Vingegaard, el jefe de filas del Visma-lease a bike, atacó a 5,5 kilómetros para meta y finalizó por delante del austríaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM), que llegó a trece segundos a la cima de esta subida temible en los Abruzos (13,6 km al 8,4% de desnivel medio).

Giulio Pellizzari fue el único corredor que aguantó durante un tiempo el ataque del hombre con dos Tours de Francia en su palmarés.

Pero el italiano sobrestimó sus fuerzas y se hundió un kilómetro más adelante, para terminar a poco más de un minuto del vencedor, en cuarta posición por detrás de su compañero de equipo Jay Hindley y por delante de Ben O'Connor.

Eulálio, que contaba con más de seis minutos de ventaja en la salida, luchó como un león antes de ceder 200 metros antes del ataque de Vingegaard.

Terminó a menos de tres minutos del danés, que en su primera participación en el Giro se convirtió en el 115º corredor de la historia en haber ganado una etapa en cada una de las tres grandes vueltas.

Este sábado es la octava etapa, entre Chieti y Fermo, de 156 km. Hasta el ecuador del recorrido el perfil es totalmente llano, después llegan seis ascensos encadenados, cuatro puntuables. Para empezar el Montefiore D'Aso (3a, 9,9 km al 3,6), seguido de la Cota de Monterubbiano (4a, 4,7 km al 5,7), luego Capodarco (4a, 2,5 km al 6,1) y meta en alto en Fermo tras una subida de 3,7 km al 5,7. Jornada interesante.

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Con base en AFP y EFE

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