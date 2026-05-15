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Ola de frío en Uruguay: qué hacer si detectás una llama amarilla, anaranjada o roja en artefactos de calefacción

De acuerdo con datos del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), el departamento de Lavalleja experimentó hoy un desplome de hasta -1,2 °C alrededor de las 07:00. ¿Cómo prevenir un accidente por inhalación de monóxido de carbono?

15 de mayo de 2026 14:03 hs
MONOXIDO DE CARBANO

Uruguay registró este viernes la primera temperatura bajo cero de 2026. El fenómeno, que afectó al departamento de Lavalleja, en la zona entre Minas y Villa Serrana, podría repetirse durante la próxima semana en la franja matutina, lo que acelera la necesidad de implementar medidas preventivas para afrontar el frío estacional.

De acuerdo con datos del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), el área ubicada en el sureste y centro-este del país experimentó un desplome de hasta -1,2 °C alrededor de las 07:00.

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Ola de frío en Uruguay

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En Montevideo, los registros variaron entre 3,9 °C y 5,2 °C, según la zona. En San José de Mayo la temperatura fue de 1 °C y en Carmelo se ubicó en 1,9 °C.

Ola de frío en Uruguay: 8 consejos para calefaccionar el hogar y evitar intoxicarse con monóxido de carbono

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¿Cómo prevenir un accidente por inhalación de monóxido de carbono?

¿Cómo prevenir un accidente por inhalación de monóxido de carbono?

Ante el descenso de las temperaturas, resulta fundamental tomar precauciones para calefaccionar los hogares de forma segura y prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono. Por eso, especialistas recomiendan extremar los cuidados al utilizar estufas, calefones y otros artefactos a gas durante los días de frío intenso.

¿Cómo prevenir un accidente por inhalación de monóxido de carbono?

1- En lugares cerrados, mantené siempre una ventana abierta.

2- Revisá una vez por año los artefactos de combustión de tu casa con un gasista matriculado. Hacelo preferentemente durante el invierno, cuando más se utilizan estos artefactos.

3- Chequeá que la llama de gas sea azul. Si es amarilla o anaranjada, puede haber presencia de monóxido de carbono.

4- Limpiá las hornallas para que los alimentos no obstruyan los quemadores y generen una mala combustión.

5- Si tenés red de gas natural, en las habitaciones las estufas deben ser de tiro balanceado.

6- Si usás gas envasado, como garrafa o cilindro, la ventilación de la habitación debe estar a la altura de los pies.

7- No instales calefones o estufas en baños o espacios cerrados.

8- Si tenés un detector de monóxido de carbono instalado, chequeá que siempre esté activo.

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