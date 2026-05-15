La primera temperatura bajo cero de 2026 en Uruguay: dónde fue y cuánto marcó el termómetro

El frío se hizo sentir con fuerza este jueves y dejó el primer registro negativo de temperatura en Uruguay en lo que va de 2026 . La mínima se detectó en el departamento de Lavalleja , en la zona entre Minas y Villa Serrana.

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De acuerdo con datos del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) , allí se alcanzaron los -1,2 °C sobre las 07:00 de la mañana.

La jornada estuvo marcada por bajas temperaturas en todo el territorio nacional . A primera hora, ninguna estación meteorológica superaba los 10 °C y varias ciudades registraban valores cercanos a cero.

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En Montevideo, los registros variaron entre 3,9 °C y 5,2 °C, según la zona. En San José de Mayo la temperatura fue de 1 °C y en Carmelo se ubicó en 1,9 °C.

También se reportaron mínimas de 1,2 °C en Trinidad, 1,9 °C en Salto, 1 °C en Tacuarembó y 0,7 °C en Treinta y Tres.

Las condiciones también favorecieron la formación de heladas agrometeorológicas en diferentes puntos del país.