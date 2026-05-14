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"Foto de saldo negativo": desaprobación de Orsi trepa a 48% y aprobación se ubica en 27%, según encuesta de Equipos

"La foto a fines de abril es una foto de saldo negativo. El saldo neto, la resta entre desaprobación y aprobación, es de -21", explicó el director de Opinión Pública de Equipos, Ignacio Zuasnabar.

14 de mayo de 2026 20:22 hs
Yamandú Orsi. Archivo

Yamandú Orsi. Archivo

Foto: Gastón Britos/FocoUy

La evaluación de la gestión de Yamandú Orsi por parte de los uruguayos volvió a sufrir un deterioro en abril, según la última encuesta de Equipos presentada este jueves en Subrayado.

Según los datos de esta investigación, la desaprobación del presidente trepó a 48%, la aprobación se ubicó en 27%, mientras las valoraciones intermedias fueron 23%. Otro 2% no opinó o no contestó.

De esta manera, el presidente pasa a tener un saldo negativo de -21, cifra que surge de la resta entre desaprobación y aprobación. En la medición anterior, el saldo se ubicaba en -7. "La foto a fines de abril es una foto de saldo negativo", explicó Zuasnabar.

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Y señaló que en febrero el saldo era "moderadamente negativo", pero en abril registró una "caída adicional".

Los últimos datos de Equipos, de febrero y publicados en marzo, daban cuenta de una desaprobación de 40% (pasó a 48%) y una aprobación de 33% (bajó a 27%). Los juicios intermedios casi no variaron: pasaron de 24% a 23%.

¿Qué pasó desde entonces? "En el medio está cumpliendo un año el gobierno", sostuvo Zuasnabar, quien habló de "contingencias" a nivel internacional, vinculadas a la economía, el aumento de los combustibles, pero también a nivel nacional, como la seguridad pública.

La situación de fines de abril es, entonces, "menos cómoda que la de febrero". "El balance era negativo, pero con un escenario relativamente dividido. Ahora, estas tendencias se profundizaron y ya la brecha entre desaprobación y aprobación se hace un poco más grande", argumentó Zuasnabar.

Respecto al espacio en el cual el gobierno pierde valoraciones positivas, la investigación de Equipos sostiene que hasta febrero el incremento de los juicios negativos provenía de los "cambios dentro del electorado opositor", que pasaron de un inicio expectante a uno crítico. En abril, sin embargo, el mayor deterioro en la evaluación se da entre los votantes de Orsi en la segunda vuelta, es decir, el balotaje de noviembre de 2024.

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