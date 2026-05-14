Institución de Derechos Humanos contabilizó ocho casos nuevos de desaparición forzada en dictadura: cinco de ellos están aclarados y tres son casos activos

La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) contabilizó ocho casos nuevos de desaparición forzada ocurridas en parte durante la dictadura, de los cuales cinco están aclarados y tres son casos activos de búsqueda, según el último reporte del organismo realizado este jueves 14 de mayo.

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Con esta última actualización, la cifra de personas "detenidas desaparecidas por el terrorismo de Estado" pasó de 197 a 205, informó la Inddhh, comprendiendo el período entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985. De los 205 desaparecidos, 43 son casos aclarados y 162 casos activos.

Hasta la fecha han llegado 326 denuncias a la institución; 40 de ellas fueron descartadas en diversas instancias mientras que 43 fueron aclaradas por el hallazgo de restos o la certeza del paradero de estos.

Del total de las más de 300 denuncias recogidas, continúan activas 243. Dentro de este número, 162 casos son considerados activos, es decir que fueron víctimas de desaparición forzada y se investigan como tales. Pero también hay otras 81 en análisis con diferentes etapas de avance, en las que por este momento no se puede confirmar ni descartar la hipótesis de desaparición forzada.