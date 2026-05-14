Institución de Derechos Humanos contabilizó ocho casos nuevos de desaparición forzada en dictadura: cinco de ellos están aclarados y tres son casos activos

La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) contabilizó ocho casos nuevos de desaparición forzada ocurridas en parte durante la dictadura, de los cuales cinco están aclarados y tres son casos activos de búsqueda, según el último reporte del organismo realizado este jueves 14 de mayo.
Con esta última actualización, la cifra de personas "detenidas desaparecidas por el terrorismo de Estado" pasó de 197 a 205, informó la Inddhh, comprendiendo el período entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985. De los 205 desaparecidos, 43 son casos aclarados y 162 casos activos.
Hasta la fecha han llegado 326 denuncias a la institución; 40 de ellas fueron descartadas en diversas instancias mientras que 43 fueron aclaradas por el hallazgo de restos o la certeza del paradero de estos.
Del total de las más de 300 denuncias recogidas, continúan activas 243. Dentro de este número, 162 casos son considerados activos, es decir que fueron víctimas de desaparición forzada y se investigan como tales. Pero también hay otras 81 en análisis con diferentes etapas de avance, en las que por este momento no se puede confirmar ni descartar la hipótesis de desaparición forzada.
Quiénes son los ocho nuevos desaparecidos contabilizados por la Institución de Derechos Humanos
Los tres nuevos casos contabilizados de búsqueda activa son:
- Luis Eduardo Bergés García: desaparecido el 12 de agosto de 1982, estando detenido en Viedma (Argentina) perdió contacto con su familia al ser expulsado del país.
- Aldeber Elgart: desaparecido el 26 de junio de 1977, secuestrado por hombres armados que se identificaron como policías en su domicilio en Mar del Plata (Argentina).
- Antonio Cosimo Vulcano Díaz: desaparecido el 11 de agosto de 1984, asesinado por el Ejército de Colombia, fue enterrado como un NN en una fosa común.
Los cinco casos que ya habían sido aclarados pero no formaban parte de esta nómina son:
- Modesto Orestes Caballero Osuna: desapareció el 21 de enero de 1977, fue detenido ese mismo día tras una reunión sindical en Avellaneda, Provincia de Buenos Aires (Argentina).
- Ángel Eduardo González Rodríguez: desapareció el 23 de diciembre de 1975, fue asesinado tras el intento de copamiento de un batallón en la Provincia de Buenos Aires (Argentina). También fue enterrado con un NN.
- María Mercedes Hourquebie: desapareció el 3 de noviembre de 1977, fue secuestrada ese día en su casa. Testigos la vieron en un centro clandestino de detención.
- Eduardo Rosado Galarza: desapareció el 11 de julio de 1984, tras emboscada del Ejército resultó herido por una granada. Fue enterrado sin identificación.
- Miguel Ángel Sánchez Rodríguez: desapareció el 23 de diciembre de 1975, fue asesinado tras el intento de copamiento de un batallón en la Provincia de Buenos Aires (Argentina) y enterrado con NN.