Asesinatos de tupamaros del 14 de abril de 1972: Fiscalía concluyó que agentes del Estado fueron responsables, pero archivó la causa porque están fallecidos

La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad concluyó que agentes del Estado —entre ellos policías y militares— fueron los responsables de los asesinatos de tupamaros ocurridos el 14 de abril de 1972 en Montevideo y actuaron violando artículos del Código Penal . La causa fue archivada ya que estos oficiales no pueden ser imputados porque ya murieron .

La versión oficial por entonces indicaba que las muertes de los integrantes del Movimiento de Liberación Nacional (MLN-Tupamaros) se produjeron en el marco de un enfrentamiento ; sin embargo, la Fiscalía especializada afirmó que "todo lleva a concluir que las muertes fueron el fruto de ejecuciones ".

"Existen un conjunto muy importante de evidencias que permiten afirmar lo sostenido ", afirmó la Fiscalía en un escrito, entre ellas "falta de documentación en la materia".

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En setiembre de 2024, se presentaron familiares del fallecido en los ataques Gabriel Schroeder ante la Fiscalía para que se aclaren los hechos. Más tarde se sumaron los familiares del también asesinado en ese episodio Horacio Rovira , y los de Armando Blanco .

A las denuncias se sumaron familiares de Alberto Candan. La Fiscalía por su parte, se contactó con familiares de Luis Martirena e Ivette Gimenez . Entre otras cuestiones, estas personas expresaron que "nunca se efectuó una investigación efectiva sobre los hechos denunciados".

La investigación afirmó que en la casa de Amazonas 1440 fueron asesinados Ivette Gimenez y Luis Martirena, mientras que la dirección de Pérez Gomar 4392 fueron ultimados Gabriel Schroeder, Alberto Candan, Armando Blanco y Horacio Rovira.

Los responsables para Fiscalía, quienes ya murieron y no pudieron ser imputados

Según la Fiscalía especializada, estos operativos "en respuesta a la acción del MLN-T" estuvieron a cargo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) con la colaboración del Batallón de Infantería I (Florida).

Los responsables según Fiscalía:

Inspector Víctor Castiglione

Sub comisario Hugo Campos Hermida

Capitán del Ejército Carlos Calcagno Gorlero

Capitán de Fragata Jorge Nader Curbelo

"Los antes mencionados, al presente se encuentran fallecidos. Pese a que se tomaron un conjunto importante de testimonios, y se analizó toda la documentación a la que se accedió, no se pudieron obtener mayores datos respecto a otros responsables, así como tampoco de los soldados y policías que actuaron en los operativos", explica la investigación.

"Las víctimas fueron ejecutadas por sus victimarios, quienes claramente no actuaron conforme a las causas de justificación elencadas en los artículo 26 y 28 del Código Penal", que hacen referencia a la "legítima defensa" y al "cumplimiento de la ley".

"Pese a que se constató que estamos frente a homicidios -caracterizados como crímenes de lesa humanidad y por tanto, no amparados por ninguna eximente de responsabilidad- no se pueden efectuar imputaciones, por cuanto quienes aparecen como responsables, al presente se encuentran fallecidos", sentenció el escrito, motivo por el cual se archivo el caso.