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Niño Godzilla en Uruguay: meteorólogo advirtió que "lo más complicado está por venir" y marcó fecha de llegada

"Hay que tener mucho cuidado", señaló el especialista

26 de mayo de 2026 8:17 hs
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El meteorólogo Nubel Cisneros advirtió que Uruguay tendrá un verano “complicado” debido a la presencia del fenómeno conocido como "Niño Godzilla", que traerá temperaturas elevadas, alta humedad y condiciones propicias para tormentas severas.

“Lo más complicado va a ser en verano, hay que tener mucho cuidado. Temperaturas elevadas, mucha humedad y esas son las condiciones necesarias para la formación de tormentas puntualmente muy fuertes con descargas de lluvia muy importantes, granizada, actividad eléctrica y rachas de viento”, destacó el especialista en su espacio con Subrayado (Canal 10).

Según explicó Cisneros, estas condiciones afectarán a todo el territorio nacional y comenzarán a sentirse ya en primavera, con eventos de lluvias abundantes que podrían provocar crecidas de ríos y arroyos en distintas zonas del país.

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La advertencia del meteorólogo se dio luego de jornadas marcadas por fenómenos de niebla intensa en Uruguay, que este martes provocaron visibilidad casi nula en varios puntos del país.

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