Niño Godzilla en Uruguay: meteorólogo advirtió que "lo más complicado está por venir" y marcó fecha de llegada

El meteorólogo Nubel Cisneros advirtió que Uruguay tendrá un verano “complicado” debido a la presencia del fenómeno conocido como "Niño Godzilla", que traerá temperaturas elevadas, alta humedad y condiciones propicias para tormentas severas.

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“Lo más complicado va a ser en verano, hay que tener mucho cuidado. Temperaturas elevadas, mucha humedad y esas son las condiciones necesarias para la formación de tormentas puntualmente muy fuertes con descargas de lluvia muy importantes, granizada, actividad eléctrica y rachas de viento”, destacó el especialista en su espacio con Subrayado (Canal 10).

Según explicó Cisneros, estas condiciones afectarán a todo el territorio nacional y comenzarán a sentirse ya en primavera, con eventos de lluvias abundantes que podrían provocar crecidas de ríos y arroyos en distintas zonas del país.

La advertencia del meteorólogo se dio luego de jornadas marcadas por fenómenos de niebla intensa en Uruguay, que este martes provocaron visibilidad casi nula en varios puntos del país.