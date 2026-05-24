Encontraron a un niño caminando solo y llorando durante la madrugada en Rivera: INAU ya intervino en el caso

En Rivera investigan un caso donde un niño de alrededor de 5 años fue encontrado deambulando por la calle a las 4:40 horas de la madrugada . Según pudo confirmar El Observador, el chico está ahora bajo el cuidado del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay ( INAU ).

Inicialmente, el menor había sido visto sobre las calles del barrio local La Pedrera por una familia que estaba regresando de unas vacaciones .

"Venía llegando de viaje con mi familia y, faltando dos cuadras para llegar a mi casa, nos encontramos con una criatura que iba llorando rumbo a la ruta ", comenzó contando el padre de familia en diálogo con el medio local Jornal A Plateia de Livravemento.

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Según relató, al detectar que el niño se encontraba solo y llorando, decidió junto a su pareja recoger al menor .

"Iba caminando y llorando. Entonces, paramos y le preguntamos: '¿Dónde vas? ¿Dónde están tus padres? Él no supo decirnos. No hablaba, solo lloraba. Estaba apavorada la criatura. Tenía dos teléfonos en la mano, una mochilita y todo mojado", continuó contando.

Tras esto y al notar el estado del niño, la familia decidió subirlo a la camioneta y llevarlo rumbo a la seccional policial más cercana.

Sobre este hecho tomó conocimiento el INAU, que ya alojó a su cuidado al menor mientras se analiza su situación familiar y los detalles detrás del hecho.

De acuerdo a lo informado en primera instancia por Telenoche (Canal 4) y según confirmaron fuentes del instituto a El Observador, por este caso está previsto que haya una audiencia judicial el próximo martes.

Los familiares del niño ya comparecieron ante las autoridades correspondientes. El caso está en manos de la Fiscalía Departamental de 2.º turno.